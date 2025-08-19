Los fuegos obligan a suspender por completo las Xornadas de Folclore

La grave situación de emergencia que atraviesa la provincia a causa de los incendios forestales ha llevado a la organización de las Xornadas de Folclore a cancelar definitivamente todos los espectáculos programados.

A las cancelaciones progresivas que comenzaron la pasada semana —en localidades como Manzaneda, Viana do Bolo, O Carballiño, Xinzo de Limia, Castro Caldelas, Celanova, A Rúa, Trives, Ourense y Ribadavia— ayer a la lista se sumaron también el gran desfile de hoy en Ourense y la última cita, la de mañana en Ribadavia, poniendo fin a la programación.

Pese a estas dificultades, la organización ha puesto en marcha una serie de actividades alternativas para mantener el espíritu de esta edición, que celebra 40 años como una de las citas culturales más importantes del verano ourensano. Así, se están desarrollando talleres de baile dirigidos a las seis agrupaciones folclóricas participantes, que intercambian danzas y ritmos en un ambiente de aprendizaje y camaradería.

Los grupos de Filipinas y Ucrania fueron los encargados de inaugurar esta iniciativa, mostrando parte de su trabajo al resto de participantes durante el fin de semana. Ayer fue el turno de Irlanda y Chile, y este martes será el de Argentina. Finalmente, los miembros del grupo Castro Floxo, de la escuela provincial de danza del Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo, enseñarán el folclore local a los grupos internacionales.

Desde la organización subrayan que «aunque los grupos muestran su deseo por bailar», entienden que los incendios y sus consecuencias —como cortes de vías que limitan desplazamientos, la calidad del aire y la preocupación tanto del personal organizador como de la población— «hacen necesario suspender los espectáculos». Lamentan no poder celebrar este aniversario como estaba previsto, pero reiteran que la prioridad es garantizar la seguridad de artistas, técnicos y público ante una situación extraordinaria.

Con todo, para ofrecer opciones que permitan a los participantes «distraerse» en estos momentos difíciles, se les facilita el acceso a las piscinas de Oira durante las mañanas, con transporte incluido, y se contempla la posibilidad de organizar visitas guiadas por la ciudad hasta este jueves, día de partida de los grupos.