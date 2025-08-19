Exigen la dimisión de la teniente alcalde de Amoeiro por lanzar fuegos artificiales

El BNG de Amoeiro ha solicitado la «dimisión inmediata» de la teniente de alcalde del concello y diputada provincial socialista, Susana Rodríguez, por «permitir el lanzamiento de fuegos artificiales en la boda de su hija» este domingo, en plena ola de incendios.

Así lo ha trasladado su responsable local, Marcos Blanco, este lunes en un comunicado en el que señala que los hechos constituyen una «gran irresponsabilidad» y una «falta de respeto a la ciudadanía».

«No podemos permitir que representantes públicos minimicen comportamientos peligrosos e inadmisibles en un momento en el que tantas personas están sufriendo las consecuencias dramáticas de los incendios», expuso. Por ello consideran los nacionalistas que la teniente de alcalde «ha perdido legitimidad para continuar representando a la vecinanza».