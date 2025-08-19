La Diputación moviliza 1,2 millones para prevenir incendios forestales
Anunció la colaboración de consorcios contra los fuegos de Andalucía
REDACCIÓN
La Xunta de Goberno de la Diputación, en su sesión ordinaria de este lunes, aprobó un total de 52 puntos que sirven para movilizar cerca de 2,8 millones de euros (en concreto, 2.767.322,59 euros) que estarán repartidos en cuatro bloques: las ayudas a la prevención de incendios forestales (1.200.000 euros); a los Regantes de la Limia (500.000 euros); a la cooperación con ayuntamientos (822.822,59 euros) y a la cooperación con entidades (239.500 euros).
El presidente provincial, Luis Menor, explicó estos bloques e hizo referencia a la complicada situación actual debido a los incendios forestales.
Menor anunció la posibilidad de incrementar la capacidad de bomberos provinciales con el apoyo de diversos Consorcios contra incendios de Andalucía, gracias a las gestiones realizadas a través de la Asociación Profesional Técnica de Bomberos de España (APTB) y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por la que vendrían bomberos de Málaga a ayudar.
Nuevo convenio
La Consellería de Medio Rural en la Xunta de Gobierno aprobó 1.200.000 euros en subvenciones para maquinaria en: Carballeda de Avia, Allariz, Padrenda, Chandrexa de Queixa, Vilar de Santos, A Pobra de Trives, O Carballiño, Vilardevós, Carballeda de Valdeorras, Verín y Xunqueira de Ambía recibirán 100.000 euros para estas adquisiciones.
Por su parte, la Comunidad de Regantes “Nova Limia” recibirá 500.000 euros para la modernización de las instalaciones de riego.
En lo que respecta a la cooperación con los ayuntamientos, la Xunta de Gobierno de la Diputación acaba de dedicar cerca de 823.000 euros (concretamente, 822.822,59 euros) para ayudar en diferentes obras, humanizaciones, mejoras de espacios públicos y servicios a 17 ayuntamientos de la provincia. Por último, para cooperar con diferentes entidades empresariales, deportivas y culturales se destinarán esta semana 239.500 euros.
