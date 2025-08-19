Detenido en Vilardevós el supuesto autor del primer gran incendio del verano

Nuevo arresto en relación con la ola de incendios que sufre Galicia. La Guardia Civil, en el marco de la operación "Penas Libres", ha detenido esta tarde a un hombre de 47 años como presunto autor del primer gran incendio forestal del año, que comenzó en Vilardevós el 1 de agosto y quemó 578,7 hectáreas.

El arresto, ha informado el instituto armado, se realizó a las 15:50 de este martes en la casa del hombre, en el propio concello ourensano. El fuego provocó el confinamiento de dos núcleos de población y causó dos heridos leves.

El incendio se logró extinguir el 8 de agosto, el día antes de que se desatase la ola que ahora asola Ourense.