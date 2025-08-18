Ourense sufre en nueve días los tres mayores incendios de Galicia desde que hay registros

El fuego no da una tregua a Ourense, ni la mínima pausa para digerir la dimensión, abrumadora, de una catástrofe sin precedentes, una emergencia histórica cuyos efectos y consecuencias son terribles pero aún imprecisas para poder saber todo lo que ha pasado. Según las cifras oficiales, los incendios enormes que devoran el territorio provincial crecen a un ritmo de más de 10.000 hectáreas al día en las última jornadas. Los diez frentes que continuaban activos al cierre de la edición impresa sumaban más de 55.800 hectáreas arrasadas. Los datos, apabullantes, dan una estadística insuficiente para documentar la magnitud de una tragedia colectiva, que afecta a varias decenas de miles de personas, que deja una cicatriz emocional profunda, inolvidable. En nueve días de crisis, en especial tras una semana de conmoción, caos y situaciones límite, en la provincia de Ourense se han declarado y han avanzado tres incendios siderales que son ya los tres mayores de Galicia desde que existen registros.

Atrás queda el punto marcado por los incendios de Folgoso do Courel —11.10 hectáreas— y Valdeorras —10.500—. En esta comarca, el daño que ha infligido un frente gigantesco, de alta intensidad y con un comportamiento «convectivo y muy agresivo», en palabras de la jefa provincial del servicio público contra incendios, Sandra Martínez, supera ya las 12.000 hectáreas desde el comienzo del incendio el pasado miércoles, en el concello de Larouco, tras haber afectado gravemente a Petín, A Rúa, Vilamartín, Quiroga (Lugo) y Rubiá. Han ardido aldeas, vehículos, alpendres y muchas propiedades. Este domingo se propagó con mucha fuerza hacia O Barco, cercado. La previsión de la Xunta es que este megaincendio se funda con otro activo en León.

Vecinos volcados en la extinción en O Ribeiro. / Brais Lorenzo

El fuego que comenzó el martes en Oímbra por una imprudencia ha arrasado el valle de Monterrei, afectando al municipio de este nombre, a Cualedro, a Laza y Verín. Este frente de enorme recorrido, que se ha llevado por delante algunas casas, se fundió con otro incendio más pequeño que se declaró el viernes y afectó a Xinzo y Trasmiras. La superficie arrasada supera las 12.000 hectáreas. El periódico digital Diario do Támega, uno de los medios locales que informan sin descanso de lo que sucede en las aldeas, informaba, al anochecer de este domingo, de varios puntos de peligro en lugares como Pedrosa o San Millao.

El mayor incendio de la historia de Galicia, desde que hay registros, aún sigue activo tras haber calcinado más de 17.500 hectáreas en el Macizo Central. Comenzó el día 8 en Chandrexa de Queixa, marcando la fecha de inicio de una serie de jornadas para la historia negra de la provincia de Ourense. Este frente ha arrasado territorio de los municipios de Vilariño de Conso, Manzaneda, Montederramo, A Pobra de Trives, O Bolo y Laza. A las 22.45 horas del domingo, la situación era complicada en la localidad de Retorta, en Laza, con una lengua de fuego junto a la aldea. Al anochecer, la alcaldesa de Trives, Patricia Domínguez, informaba de que el incendio se acercaba a Chaguazoso, en Vilariño de Conso. «Non teñen motobomba nin medios aéreos, chamei para pedir e non hai...», se dolía la regidora.

Aún no se ha dado por controlado el incendio que ha devastado 3.000 hectáreas en Maceda, otro municipio de montaña que, como los anteriores, ha sufrido fuegos que ponen en peligro el modo de vida ligado al monte, con la ganadería y el turismo gravemente afectados, los dos motores locales.

Mientras continúan activos los incendios que han arrasado más de 10.000 hectáreas entre A Mezquita, A Gudiña, Viana do Bolo y territorio limítrofe de Zamora, así como tres fuegos distintos en Vilardevós que superan en conjunto las 1.500 hectáreas, uno de los puntos preocupantes del domingo afectó a O Ribeiro. El incendio con origen en Carballeda de Avia el pasado viernes, presuntamente intencionado, se unió a otro declarado unas dos horas más tarde, esa misma jornada, en Beade. El fuego se propagó por la comarca, afectando también a Ribadavia y Melón, con varias aldeas en peligro. Se han quemado 2.500 hectáreas.

Centros de salud afectados

La catástrofe de los incendios en todas las latitudes de Ourense altera la vida de varias decenas de miles de personas. Es una emergencia total. Hay numerosas localidades con cortes prolongados de luz, sin cobertura telefónica y hay zonas que tampoco tienen agua, o en las que su consumo no se recomienda, como A Rúa y Petín, porque no hay capacidad para potabilizar. Se distribuirán botellas entre la población y O Barco ha organizado una acción solidaria para aportar fruta y agua. En A Rúa también se ha visto afectado otro servicio: el de recogida de basura.

Debido a la incidencia en las telecomunicaciones en varios centros de salud, la atención médica se centralizará en los de cabecera. Según avisa la Xunta, la atención médica de los centros de salud de Carballeda de Valdeorras, Vilamartín de Valdeorras, Rubiá y O Bolo quedará en el centro de salud de O Barco. En el caso de los centros Petín y de Larouco, la atención médica quedará centralizada en A Rúa. Por su parte, el centro de salud de Viana do Bolo centralizará la atención médica de los de Vilariño de Conso y de A Veiga. En cuanto a la asistencia médica de los centros de San Xoán de Río y de Manzaneda, estará en A Pobra de Trives.

En el centro de salud de Verín quedará centralizada la atención de los centros de Oímbra y de Cualedro así como del consultorio de Alvarellos. Finalmente, la atención médica en el centro de salud de Chandrexa de Queixa quedará centralizada en el Montederramo. Con todo, los centros de salud afectados quedarán abiertos con servicio de enfermería disponible.

El tráfico es otro servicio esencial muy condicionado por el avance del fuego. La situación en las carreteras varía casi al minuto. Este domingo hubo que cortar la A-52 desde las 15:25 horas por el incendio de O Ribeiro. Se cerró en el kilómetro 252, en Ribadavia, en sentido Vigo, y a la altura del 262, en Melón, en sentido Benavente. Se habilitaron desvíos por la N-120. Esta carretera también se vio afectada en la zona de Valdeorras.