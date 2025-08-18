El incendio de Larouco supera a Chandrexa: Es el mayor de Galicia desde que hay registros

Una catástrofe ambiental sin precedentes, una emergencia histórica. Esa es la sensación de los ourensanos ante la ola de incendios que asola y arrasa sin contemplación la provincia. Una impresión que tiene el aval de los datos: la Consellería de Medio Rural traslada que en poco más de tan solo siete días en la provincia han ardido ya casi 70.000 hectáreas, en concreto 69.000. Una cifra tan alta que ha obligado a que intervengan en Ourense medios llegados desde otras partes del Estado e incluso más allá de las fronteras.

Desde la unidad de Emergencia Militar, UME, se encuentran trabajando los cinco batallones: León, Sevilla, Madrid, Zaragoza y Valencia y desde ayer un apoyo llegado desde Canarias, porque toda ayuda es poca; solo en el incendio de Serra do Larouco ya se consumieron 18.000 hectáreas, convirtiéndose en el mayor fuego declarado en Galicia desde que hay registros y sin viso de ir a terminar pronto, porque su proximidad a tierras castellanas hace que peligre su unión con el incendio de Yeres, que afecta a la zona de Las Médulas.

Militares de Brilat y Bripac se desplegaron ayer desde el Pabellón de Oira. | | IÑAKI OSORIO

Muy atrás queda ya el punto que marcaba el incendio de Folgoso do Courel como el más voraz de Galicia al haber devorado 11.110 hectáreas, o el de Valdeorras cuando el fuego consumió 10.500 hectáreas, que hasta esta semana representaba la máxima extensión incendiada en la provincia. Números a los que ahora superan Larouco, Chandrexa de Queixa y Oímbra en una crisis en la que el Obispo de Ourense ha pedido a los feligreses que recen por la lluvia. Pero muchos, incluso los que no lo son, ya lo hacían sin petición ajena.

Desde la propia UME el portavoz del batallón de León, que ayer se encontraba desplegado en Nocedo do Val, en Castrelo do Val, aseguraba que «la mejor de las noticias es que por fin os están bajando las temperaturas. Empezamos trabajando algunas noches a 36 grados y hoy nos estamos retirando a 21, es muy importante para ayudar a refrescar», decía ya de regreso en Xinzo de Limia, donde hace noche este efectivo.

Precisamente en Castrelo do Val entró el incendio de Oímbra, que en el último parte de Medio Rural arrasaba ya 15.000 hectáreas, manteniendo su puesto como el tercer fuego más grande de la provincia, habiendo dañado, además de Oímbra y Castrelo, también Xinzo de Limia, Monterrei, Cualedro, Verín, Laza, Trasmiras y Baltar. Situándose tan solo por detrás de Larouco y del iniciado en Chandrexa de Queixa que, tras unirse al de Vilariño de Conso-Mormentelos, destruye una superficie de 17.500 hectáreas.

En A Mezquita el incendio iniciado en la parroquia de A Esculqueira tampoco baja el ritmo, 10.000 hectáreas son las que contabiliza el parte de Medio Rural, donde se expone que este fuego también afecta a A Gudiña y Viana do Bolo; así como a territorio de la provincia de Zamora.

En Maceda también resisten las llamas de Santiso y Castro de Escuadro, 3.500 hectáreas perdidas calcula la Xunta en este incendio. Las mismas que le atribuye al de la comarca de O Ribeiro, Carballeda de Avia-Vilar de Condes y Beade-As Regadas. Este incendio forestal fue el último en sumarse a la larga lista negra. Se inició el viernes y ya superó la frontera del concello, alcanzando Melón, Leiro, Ribadavia y Avión. Zonas en las que, una vez más, miraban al cielo, pero no tanto por la lluvia, como por el viento. «No podemos estar tranquilos porque no nos permite prever que puede pasar», lamentaba el alcalde de Carballeda de Avia, Luis Milia, para quien la intencionalidad del fuego de su concello no está en duda: «apagarlos es primordial, pero trabajar para coger a quien ha hecho esto, también, que no quepa duda, porque esto no se puede consentir».