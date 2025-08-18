El bombero fallecido en León era ourensano
Perdió la vida en el vuelco de la autobomba que conducía
El bombero que perdió la vida ayer en el vuelco de una autobomba en Espinoso de Compludo (León) era ourensano, según confirman fuentes próximas al operativo en el que particiba. El hombre, de 57 años, participaba en las labores de extinción del incendio que se declaró hace nueve días en Yeres/Llamas de Cabrera, en la comarca de Ponferrada.
Llevaba 30 años viviendo fuera de Ourense y era miembro del operativo contra incendios y trabajador de la Junta de Castilla y León. Desde julio de 2010 era el conductor de una autobomba en el municipio de Babuyas de Abajo.
El accidente ocurrió poco antes de las 22:30 horas, cuando la autobomba cayó. El convoy en el que se integraba el vehículo se estaba retirando del incendio para descansar, pero se precipitó por una pista forestal de fuerte pendiente en la zona de Espinoso de Compludo. Por el momento se desconoce por qué se aproximó tanto al talud.
- Valdeorras: arden casas, una fábrica y el punto limpio y desalojan un geriátrico con más de un centenar de mayores
- Detenido por una grave imprudencia que causó el fuego con tres brigadistas heridos y casas destruidas
- Encuentran un cadáver en una piscina en Carballeda de Valdeorras
- A prisión por la grave imprudencia con un tractor que desató un infierno
- Una mujer de 81 años en Celanova y un hombre de 61 en Petín, detenidos por causar nuevos fuegos en plena emergencia provincial
- La peor catástrofe del fuego desola Ourense: «Es insufrible, jamás pasó algo así»
- «Vecinos con ramas y cubos, jóvenes y mayores, son la primera línea de defensa de los pueblos»
- San Vicente, otra aldea arrasada: «Llamé 4 veces al 112 y no llegó ninguna ayuda»