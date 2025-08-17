"Vecinos con ramas y cubos, jóvenes y mayores, son la primera línea de defensa de los pueblos"

Cuando el sistema no da abasto, y el despliegue de efectivos de extinción resulta insuficiente por la simultaneidad de incendios que arrasan Ourense, la gente se tiene a sí misma. La solidaridad y la entrega por el bien común, dos de los mejores valores de la condición humana, afloran y brillan. Los vecinos ayudando a otros vecinos, corriendo para proteger el perímetro de sus aldeas, acudiendo a otros pueblos para auxiliar, atendiendo la llamada desesperada de quienes ven acercarse a las casas lenguas de fuego, al mismísimo diablo llamando a la puerta.

Así avanzaba, el sábado por la noche, el incendio forestal que ha cercado Carballeda de Avia. / BRAIS LORENZO / EFE

"Los héroes son esta gente, vecinos que con los medios que tienen, con ramas, cubos, mangueras, son los primeros que están en primera línea. A veces no hay ningún medio y las personas de los pueblos, de toda edad, jóvenes y mayores, como una piña, defienden las casas e intentan que el fuego no avance", describe Luis Milia, el alcalde de Carballeda de Avia, uno de los alcaldes que pisa el terreno en esta situación crítica, que recorre las zonas afectadas para ser uno más echando una mano frente a la amenaza del incendio. En una zona de vino en el ADN como O Ribeiro, las máquinas sulfatadoras son una herramienta de gran ayuda, cargadas de agua contra las llamaradas.

Máquinas sulfatadoras cargadas con agua en Beade, tierra de vino. Son una herramienta muy importante para apagar el fuego. / BRAIS LORENZO

Desde las cuatro y media de la tarde del viernes está activo, en este municipio de O Ribeiro, un frente que ha arrasado más de 1.300 hectáreas, según el parte más reciente de la Consellería do Medio Rural. Alguna construcción del entorno forestal ha resultado afectada, y varias aldeas han estado en peligro. El fuego comenzó en la parroquia de Vilar de Condes, y en la zona tienen altas sospechas de que este caso de la gran ola incendiaria de la provincia tuvo un origen intencionado.

Una construcción calcinada en Carballeda de Avia por el paso del incendio que asola el municipio. / BRAIS LORENZO / EFE

"Este incendio comenzó en la zona de Vilar de Condes el viernes. Ese día había una comida popular con el objetivo de reunir dinero para las fiestas, que son el próximo fin de semana", introduce el regidor. Después del fuego, la Guardia Civil comenzó a indagar sobre las posibles causas. "La gente contaba que una persona estuvo allí sobre las cuatro de la tarde y que les dijo: 'Os voy a quemar A todos. Estáis muy bien comiendo, pero ya arderéis'", relata Luis Milia.

"Esto pasó sobre las cuatro de la tarde, y a unos 500 metros de donde estaban comiendo, empezaron a ver llamas pasados unos 10 minutos. Esta información ya la maneja la Guardia Civil", completa el alcalde.

Concienciado con la importancia de denunciar y de animarse a ser testigo cuando existen sospechas tan serias como esta, Milia insta a la colaboración vecinal, "para que las autoridades policiales y la justicia puedan actuar contra estas personas, que no solo provocan daños ambientales y materiales, sino que sus actos pueden costar vidas", subraya.

Vecinos de Vilar de Condes, en Carballeda de Avia, colaboran en la extinción. / BRAIS LORENZO / EFE

Cuando se acostó a las 3 de la madrugada de este sábado al domingo, el fuego había puesto en peligro Moimenta, pero la reacción de los vecinos y el apoyo de los medios en la zona logró controlar el avance y que no alcanzase el pueblo.

En estos días de máximo peligro, el frente, que formaba una cordillera el sábado a media tarde que causaba pavor, ha amenazado aldeas y canteras. "Con los medios que había, que no eran muchos, y con la ayuda de los vecinos conseguimos que no entrase en los pueblos, que es lo más importante", destaca Milia. "En una de las canteras, en Moimenta, el fuego se quedó a apenas 100 metros".

Vecinos entregados en la extinción del incendio de Carballeda de Avia. / BRAIS LORENZO / EFE

En la pequeña localidad de A Veiga, en uno de esos ejemplos de vecinos movilizados para salvar sus lugares, el incendio se adentró el sábado por la parte superior de la aldea, elevando el pánico. Al llamamiento efectuado desde la zona respondieron personas de otros lugares, incluso voluntarios desplazados desde Ribadavia que acudieron a ayudar.

O Ribeiro es una de muchas comarcas de Ourense en vilo por el fuego, en la peor emergencia de la historia de la provincia por causa de los incendios forestales. Según datos de Medio Rural, un frente que comenzó a las 18:16 horas del viernes en la parroquia de As Regadas ha arrasado de momento más de 100 hectáreas en el municipio de Beade. Esta mañana, una vecina de la zona indicaba que la situación estaba "más tranquila", gracias a la llegada de más efectivos de extinción.

Vista del incendio forestal de Beade, este sábado. / BRAIS LORENZO / EFE

El sábado, durante toda la tarde y también avanzada la noche, la preocupación fue elevada. Los vecinos, en una nueva demostración de lo que está sucediendo en todas partes, fueron decisivos para hacer frente al fuego, con entrega, con el máximo derroche de energía.

A las 20 horas, cuando los residentes vieron que una viña empezaba a arder, un grupo se lanzó enseguida para extinguir ese punto, porque el vino en O Ribeiro es religión, un motor productivo.

El fuego se lleva todo por delante, el presente y el futuro, propiedades, sueños y modos de vida. La catástrofe incendiaria pone a Ourense al límite. El espíritu de comunidad se agranda.