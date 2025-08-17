Reorganizan la atención sanitaria para este lunes en los centros de salud de la provincia de Ourense

La Xunta, mediante la Consellería de Sanidade, ha informado de la reorganización de la atención sanitaria para este lunes en los centros de salud de la provincia de Ourense afectados por los incendios para garantizar la atención a la población.

El Ejecutivo gallego señaló, en un comunicado, que debido a la incidencia en las telecomunicaciones en varios centros de salud la atención médica se centralizará en los centros de cabecera.

La atención médica de los centros de salud de Carballeda de Valdeorras, Vilamartín de Valdeorras, Rubiá y O Bolo quedará centralizada en el centro de salud do Barco de Valdeorras.

En el caso de los centros Petín y de Larouco la atención médica quedará centralizada en el centro de salud de A Rúa. Por su parte, el centro de salud de Viana do Bolo centralizará la atención médica de los de Vilariño de Conso y de A Veiga.

En cuanto a la asistencia médica de los centros de San Xoán de Río y de Manzaneda se centralizará en el centro de salud de A Pobra de Trives.

En el centro de salud de Verín quedará centralizada la atención de los centros de Oímbra y de Cualedro y del consultorio de Alvarellos. Finalmente, la atención médica en el centro de salud de Chandrexa de Queixa quedará centralizada en el Montederramo.

Con todo, los centros de salud afectados quedarán abiertos con servicio de enfermería disponible.

Para garantizar las comunicaciones en los principales centros sanitarios en las áreas afectadas por los incendios de la provincia de Ourense se instalaron este fin de semana antenas para conexión vía satélite (STARLINK), priorizándose aquellos que son cabecera de comarca, puntos de atención continuada y atendiendo a las distancias al centro de referencia y a la población.