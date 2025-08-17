Procesión de San Roque en Ourense

Con la actualidad marcada por la catástrofe de los incendios forestales en Ourense, una situación sin precedentes, algunas tradiciones se han suspendido, como las fiestas parroquiales y otros eventos de ocio y cultura en varias de las zonas afectadas por los fuegos. En la ciudad sí se mantuvo este sábado la costumbre de San Roque, a la que asistieron diversos concejales de la corporación municipal así como representantes de la Policía Local, pues es el día de su patrón.

Concejales y representantes de la Policía Local. | I. Osorio

La comitiva de cargos institucionales partió de la plaza Mayor, hacia la puerta sur de la catedral de Ourense, en la plaza del Trigo. Este año participaron en el acto algunos ediles de Democracia Ourensana y del PP. No acudió ninguno del PSdeG ni del BNG. A las 11.30 horas dio comienzo la procesión en honor del santo, un recorrido que salió de la puerta norte del templo de San Martiño, y que continuó por la calle Xoán de Austria hasta la Plaza de Santa Eufemia. En el interior del templo principal de la diócesis tuvo lugar un breve acto religioso, de unos cuatro minutos de duración. Con posterioridad, la procesión de San Roque continuó por las calles Lamas Carvajal y Arcedianos hasta su finalización en el acceso a la seo por la Plaza de San Martiño.

El deán, José Pérez (d.), ofició la misa. | I. Osorio

Después del recorrido de la comitiva con las autoridades civiles y religiosas, a las que acompañaban decenas de fieles, en la catedral se celebró una misa, oficiada por el deán del templo, José Pérez. Finalizada la eucaristía, los concejales regresaron a la Plaza Mayor.

En la actualidad, la Policía Local de Ourense está conformada por un total de 108 efectivos, con menos de un centenar de funcionarios en la escala básica de policías. Además hay seis oficiales, un inspector, dos inspectores principales y la intendente jefa.