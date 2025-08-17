Un plan de autoprotección blinda la catedral ante cualquier siniestro

La catedral de Ourense, una de las «joyas de la corona» de la ciudad, fue el fortín de protección de la misma y sus habitantes en la Edad Media y es uno de los monumentos más visitados y valorados por los turistas que llegan a la capital, pero ¿quién se ocupa de garantizar la protección de esta valiosa seo, y de su patrimonio de arte sacro, en caso de incendio, inundación o cualquier otro tipo de incidencia que pueda afectar a su rico patrimonio o a los fieles que pueda haber en ese momento en su interior?

Para blindar este monumento nacional, así como todo el valioso legado de arte sacro que hay en su interior y en especial a los feligreses que puedan encontrarse en el interior durante un suceso, el Obispado de Ourense, en colaboración con la Xunta, los bomberos de la ciudad y con el asesoramiento del propio Cabildo, está ultimando el primer Plan de Autoprotección de la Catedral de Ourense.

«Este plan, en el que estamos trabajando y está ya muy avanzado, implica actuar en varios frentes. El primero y prioritario es velar por la seguridad de las personas ante alguna incidencia grave durante grandes concentraciones o celebraciones en el interior de la seo», explica el deán de la catedral ourensana, el sacerdote José Pérez Domínguez.

Uno de los aspectos que va a cambiar con este plan de forma drástica es que las puertas de la catedral tendrán que estar abiertas cuando haya grandes concentraciones festivas de la iglesia.

También incluye un programa de formación para los agentes que trabajan en la seo. «Hemos tenido ya una primera fase de formación con una duración de dos semanas para ver cómo tienen que utilizarse los elementos de protección como los extintores, así como el tipo de métodos de extinción, otro de los apartados que cambiará».

«Los extintores actuales no son aptos para sofocar un posible incendio en el interior de un edificio en el que hay obras de arte, porque los productos químicos que emiten pueden causar daños irreparables en un retablo o una pintura».

Simulacros de emergencia

La elaboración de este Plan de Autoprotección de la Catedral de Ourense ya ha dado sus primeros pasos «con simulacros de emergencia y evacuación por parte de los bomberos de la ciudad», explica el deán, antes de proseguir con la explicación: «En septiembre vendrán cuatro brigadas de este parque local y, desde el tejado, harán una evaluación completa de todo el entorno». Serán simulacros externos para ver cómo actuar.

Además, el documento proyectado incluye la elaboración de un estudio con «focos de valor», que son diez en total a preservar, de mayor o menor según ese legado de arte sacro del que se trate.

La idea es rematar este plan en septiembre con el simulacro exterior en los tejados, según indica el deán. Incendios como los ocurridos recientemente en la mezquita de Córdoba, otra joya patrimonial de valor incalculable, ponen de actualidad, reconoce Pérez, la necesidad de estar preparado para cualquier eventualidad.

«Estamos de acuerdo y trabajando conjuntamente Cabildo, la Xunta de Galicia a través de Patrimonio, así como el parque de Bomberos de Ourense. Estamos unidos todos en este trabajo que, de hecho, es un plan que deberían de tener posiblemente todas las catedrales, y en el que nos hemos adelantado un poco en Ourense».

Qué joya salvar primero

Durante este trabajo previo se pone en el foco, según el orden de importancia en los bienes del arte sacro que, en caso de catástrofe, inundación, incendio u otros eventos destructivos inesperados, qué habría que salvar primero, por orden de importancia. Al margen de las vidas humanas, lo prioritario en el plan de autoprotección.

Es evidente que «el Santo Cristo de Ourense encabeza la lista de piezas de la catedral a preservar», indica el deán. Una talla que está ubicada en una impresionante capilla de madera, otro punto de alto riesgo por ser material inflamable.

También se encuentra en esa lista el Santo Cristo de los Desamparados, la Cruz Preciosa y locales de preferencia como el Archivo Diocesano, un espacio donde se atesoran importantes archivos y libros históricos «e incluso la ropa litúrgica que utilizamos alguna vez, del siglo XVI o XVII», advierte José Pérez Domínguez

No queda nada al azar. «Todo está perfectamente analizado, ya que son los bomberos los que nos llevan la delantera. Ellos son los que miran cada rincón, van detectando los puntos más sensibles y lo que hace falta para proteger una zona del fuego», dice el religioso.

Para empezar y en grandes concentraciones de fieles, como San Martiño, Fieles Difuntos, Todos los Santos, Corpus Christi y la Semana Santa, cuando hay las mayores aglomeraciones, «las puertas estarán abiertas. Ese va a ser el primer cambio que más se va a notar». En las grandes aglomeraciones pueden juntarse más de 1.000 personas en el templo. «En cinco minutos, si se sigue el plan, pueden estar todas evacuadas».