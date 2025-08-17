Una mujer de 81 años en Celanova y un hombre de 61 en Petín, detenidos por causar nuevos fuegos en plena emergencia provincial
La Guardia Civil avisa de que está investigando «los incendios sospechosos de criminalidad»
J. F.
Desde la Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Ourense advierten de que están en investigación «los incendios sospechosos de criminalidad». Mientras frentes peligrosos mantienen a la provincia en estado de emergencia y máximo peligro, los investigadores trabajan a destajo para dirimir las responsabilidades y hacer caer a los presuntos incendiarios. La Comandancia de Ourense informaba este domingo de la detención de dos sospechosos, un sexagenario y una octogenaria.
Agentes de la Policía Judicial del instituto armado han detenido a un hombre de Petín, de 61 años, como presunto autor de un delito de incendio forestal, por un fuego originado este sábado, 16 de agosto, y que se unió al frente inicial en Valdeorras, el del día 13. El arrestado cae en la llamada operación ‘Nisgi’. En la comarca, con más de 6.000 hectáreas calcinadas, las llamas causan enormes destrozos, en casas, una nave de fabricación de componentes para Stellantis, el punto limpio de A Rúa, así como vehículos, fincas, infraestructuras públicas y otras propiedades.
En plena catástrofe hay quien aprovecha para seguir prendiendo. Detenida a las 11.45 horas del domingo una mujer de Ourense, de 81 años, como presunta responsable de dos conatos de incendio en el municipio de Celanova, a primera hora y, por fortuna, extinguidos rápidamente gracias a vecinos y efectivos. El fuego se detectó a las 8.58 horas y afectó a 0,042 hectáreas. La octogenaria que presuntamente lo causó, al calabozo.
