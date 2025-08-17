Los incendios obligan a suspender gran parte de las Xornadas de Folclore

La situación de emergencia que vive la provincia de Ourense a causa de los incendios forestales ha obligado a la organización de las Xornadas de Folclore a suspender buena parte de los espectáculos programados para estos días. En coordinación con los distintos concellos y siguiendo criterios de precaución y seguridad, se han cancelado todas las actuaciones previstas hasta el lunes 18,inclusive.

Así las anulaciones más recientes —las de este sábado en O Carballiño en la Praza da Veracruz, las de esta tarde de domingo en Xinzo de Limia y Castro Caldelas, y la de mañana en Celanova se suman a las cancelaciones del pasado miércoles en Manzaneda, la del viernes en Viana do Bolo, la de hoy en A Rúa y la ya anulada para el lunes en Trives. El resto de la programación, de momento, se mantiene, aunque su desarrollo dependerá de la evolución de los incendios en las próximas horas.

Estas suspensiones marcan un hito poco deseado en una edición muy especial del evento, ya que este verano celebra sus cuarenta años de historia como una de las citas culturales más importantes de la época estival en la provincia.

Organizadas por la Diputación a través del Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo, y con el apoyo de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, las Xornadas contaban en esta edición con la participación de agrupaciones procedentes de Argentina, Chile, Filipinas, Irlanda del Norte, Ucrania y Georgia, con sede central en el Centro Residencial Docente y el IES Universidade Laboral de Ourense.

Pese a las dificultades, la organización mantiene su compromiso con el desarrollo de las actividades previstas en aquellos lugares donde la situación lo permita. Recuerdan a la ciudadanía que la información actualizada sobre la programación se comunicará a través de los canales oficiales de la Diputación y de los concellos participantes. La prioridad, insisten, es garantizar la seguridad de artistas, técnicos y asistentes, sin renunciar a la difusión de la cultura y al espíritu hospitalario que define a las Xornadas desde sus inicios.