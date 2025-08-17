El fuego afecta al agua: A Rúa distribuye botellas ante la imposibilidad de "potabilizar" la traída

El Ayuntamiento recuerda que, además, es imprescindible un consumo responsable porque el agua es esencial para tareas de extinción

Ola de solidaridad en O Barco para ayudar a los afectados por los incendios que tienen que dejar sus viviendas

Un bombero forestal trabajando de noche en la extinción del fuego en Valdeorras.

Un bombero forestal trabajando de noche en la extinción del fuego en Valdeorras. / BRAIS LORENZO / EFE

R. O.

Ourense

El Concello de A Rúa, muy afectado por el enorme incendio que asola la comarca de Valdeorras, ha anunciado este domingo que distribuirá agua embotellada, una medida adoptada «debido al gran consumo de agua necesaria para la extinción y a la cantidad de residuo depositado en el aire», una situación que conlleva que el Ayuntamiento carezca en estos momentos de «capacidad para potabilizar de manera eficiente el agua de la traída».

A Rúa recomienda el consumo de agua embotellada en los próximos días, y para ayudar a los vecinos realizará una distribución. En este municipio, las llamas se han llevado por delante, entre los posibles estragos que arroje el balance final, miles de hectáreas, infraestructuras públicas, una fábrica de componentes para automóviles (proveedora de Stellantis) y el punto limpio de la localidad (el servicio de recogida de basuras está paralizado).

Además, según informa el periódico digital Somos Comarca, los vecinos de O Barco se están volcando con los afectados y desalojados por el fuego que asola la comarca. El Concello ha hecho un llamamiento para recoger agua y fruta en el Teatro Lauro Olmo para las personas que tengan que abandonar su vivienda por los incendios.

