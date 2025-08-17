Las fiestas patronales que se convierten en lucha contra las llamas en Beade

La ola de incendios que atosiga a Galicia -y principalmente a Ourense- se ha adentrado de lleno en pleno fin de semana del puente de agosto, el que más fiestas alberga de todo el año. Es el caso de Beade, en O Ribeiro, donde un fuego afecta desde hace dos días y medio tanto al monte de Ridimoas como, especialmente, a otros puntos del municipio. El origen se sitúa en la parroquia de As Regadas y ya ha calcinado alrededor de 100 hectáreas. El viento en las últimas horas y la caída de chispas en diversos terrenos ha reavivado una situación que esta mañana se encontraba más estabilizada.

Como está ocurriendo en múltiples puntos de la comunidad, ante la falta de medios de extinción, son los propios vecinos los que se enfrentan al fuego con sus propios medios. En Beade, tanto habitantes como visitantes de fuera -también de otros municipios póximos- se están organizando en grupos para acabar con un 'infierno' que al comienzo campó por el bosque de Ridimoas, pulpón de la localidad creado hace más de 30 años precisamente por una asociación vecinal. En estos momentos, las llamas más voraces se encuentran en otros puntos del municipio.

Ante esta coyuntura, sin celebraciones y con las llamas amenazando las casas, los allí presentes están aprovechando la infraestructura de las fiestas como punto de avituallamiento.

Por si fuera poco, el calor tampoco da tregua en este concello ourensano acostumbrado a las altas temperaturas, a veces de récord nacional, durante el verano.

Empresas de la zona, como Distribuciones Prol y otros negocios locales, también están ayudando con el reparto de agua a los voluntarios; un gesto que, igualmente, han seguido establecimientos como el Hostal Areal, que ofrece alojamiento a aquellas personas que están colaborando y, llegadas de fuera (algunas desde A Coruña), no tienen dónde dormir.