Activan el envío urgente de alimento para el ganado afectado por los fuegos

La Asociación de Gandeiros de Ourense ha iniciado una campaña urgente para abastecer de alimentos al ganado afectado por los incendios que continúan arrasando la provincia, provocando que gran parte de las reservas que debían garantizar la alimentación de los animales durante todo el año hayan quedado destruidas.

Para facilitar la llegada del alimento a las zonas más afectadas, el Concello de Trives se encargará de coordinar el transporte del pienso. Desde la asociación se ruega a los ganaderos que necesiten ayuda que se pongan en contacto cuanto antes en el teléfono 655 195 487, a fin de organizar las entregas de forma rápida y eficiente.

Además, el mismo concello convocará en los próximos días una reunión con los ganaderos para abordar no solo esta problemática, sino también otras consecuencias derivadas de los incendios: pérdida de animales, instalaciones, pastos y medios de producción, con el objetivo de establecer un plan conjunto de coordinación y recuperación. Al tiempo que han anunciado próximos encuentros por sectores —viticultura, apicultura, agricultura— para diseñar un plan conjunto de recuperación del rural.

Esta actuación llega tras días de destrucción en comarcas como Trives, Manzaneda, Maceda, Chandrexa o Vilariño de Conso, donde los ganaderos advierten que la supervivencia de sus explotaciones pende de un hilo. «Aquí no quedó nada», aseguraba esta semana Suso, ganadero y presidente de la comunidad de montes de Manzaneda. «Nos va a tocar llevar el ganado al matadero, es inasumible si no cambian las normas y sancionan», añadía, denunciando la normativa vigente que impide acceder a los montes quemados durante tres años.

El alcalde de Manzaneda, Amable Fernández, y la alcaldesa de Maceda, Uxía Oviedo, coinciden en el diagnóstico y hablan de «desastre natural». En concreto, desde Maceda Oviedo agradece la «gran iniciativa» y la labor de organización que se está llevando a cabo para que todos los ganaderos pueda recibir el apoyo y resalta que «una vez más se demuestra la gran comunidad que se genera en el mundo rural».

En su zona «por suerte ningún ganadero sufrió la perdida ni de sus explotaciones ni del ganado, pero la perdidas del paraje natural es inmensa y es su pan, porque es el alimento de esos animales», por lo que celebra la agilidad de esta iniciativa que hacía que ya ayer llegasen los primeros alimentos al Concello de Trives para iniciar el reparto.

Ayudas de la Xunta

A este respecto, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado por la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, visitó el Centro de Coordinación Provincial de lucha contra incendios de Ourense para hacer un seguimiento de la situación. Allí anunció que la Xunta de Galicia aprobará en el primer Consello un paquete de ayudas para los afectados por los incendios con la mayor brevedad posible.

Aseguró que su Ejecutivo está trabajando para dar una respuesta inmediata a las explotaciones ganaderas afectadas por los incendios. «La Xunta ya está administrando los medios para que quienes vieron como sus pastos, el alimento de sus animales, desaparecía por los incendios, puedan tener con carácter urgente alimento, forraje y pienso para su ganado, afirmó

Así destacó que técnicos de la Xunta «han suspendido sus vacaciones» para preparar el paquete de ayudas, que se aprobará «no más tarde del primer Consello». «No es la primera crisis incendiaria que sufrimos, aunque esta es de enorme intensidad, pero estaremos a la altura de las pérdidas que se produjeron», aseguró.

«Lo más urgente ahora mismo es apagar los incendios cuanto antes y garantizar la seguridad de la población, pero también somos conscientes de que es muy necesario y urgente arbitrar esas ayudas cuanto antes», sostuvo antes de adelantar que pedirá al presidente del Gobierno que la administración central active sus propios mecanismos de ayuda: «espero que comprometa la misma celeridad».