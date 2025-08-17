165 mayores evacuados de dos residencias por la amenaza de los incendios regresan a los centros

Un total de 25 mayores grandes dependientes que fueron evacuados esta semana en Chandrexa de Queixa, de un centro con un total de 70 plazas que se vio amenazado por la proximidad del incendio, han podido volver a las instalaciones, indica la Consellería de Política Social.

En A Rúa han regresado al geriátrico 120 ancianos que fueron trasladados el viernes a otra residencia, en Vilamartín. La Xunta ha suspendido la actividad del centro de día de Vilardevós. Dos mayores que residían en sus casas han sido alojados en centros, dentro de las 200 plazas para casos de emergencia que tiene la administración gallega en Ourense.

Cabe recordar que 47 mayores de un geriátrico de A Mezquita, evacuados el martes por la proximidad de un incendio, fueron trasladados en ambulancias a una residencia de A Arnoia, en la que permanecieron un par de noches.