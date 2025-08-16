Tres días con valores de récord condenan a los vecinos al fuego

Mientras los equipos de bomberos luchan por controlar las llamas, el aumento de las temperaturas fomenta que los frentes se expandan

Vista de la piscina de Oira, encapotada por el humo. | Roi Cruz

Antía Gallega

Ourense

El desastre medioambiental que se está viviendo en la provincia de Ourense a causa de los incendios es devastador. La situación es crítica y empeora cada año, entre varios factores, debido al calentamiento global. Según el CISC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) «el incremento en el riesgo de incendios se ha producido, además, de forma más rápida que la prevista por los modelos» y lo seguirá haciendo de una forma directamente proporcional al aumento de las temperaturas, cuya subida resulta cada vez más evidente verano tras verano.

Termómetro a 39 ºC en la jornada de este viernes. | Roi Cruz

En el caso particular de Ourense, ya el pasado mes de mayo fue el primero de la historia de la provincia en superar los 40 grados, siendo primavera. Desde que comenzó el verano hasta ahora, mediados de agosto, son un total de 11 las jornadas que han superado ese valor. Tres durante el mes de junio, siendo el peor el día 29 con 42,9 grados. Una jornada en julio que alcanzó los 40, 2 grados y en lo que va de mes de agosto ya han sido hasta siete los días que han superado esta temperatura, siendo el día más caluroso el pasado día 4 de agosto con 42,5 grados.

Las consecuencias que dejan estos valores son nefastas, ya que hacen que el entorno se vuelva más seco y caluroso, la combinación perfecta para propiciar el fuego, pero también la expansión del mismo y que resulte mucho más difícil de controlar por parte delos equipos profesionales de extinción ya que , con estas características, se da lugar a los llamados «megaincendios» o «incendios de sexta generación». Cuanto mayor y más rápido sea esta propagación, más se dificulta poder apagar los frentes.

Desde el pasado jueves, momento en el que se alcanzaron los 40 grados en Ourense, le siguieron los 41 del festivo viernes y en la jornada de hoy se espera que alcancen de nuevo los 40 grados.

Tres días seguidos de valores extremos que, pese a no ser el único factor determinante a la hora de que se produzcan nuevas igniciones, sumados a la coyuntura que ya sufría la provincia, sí se convierten en un factor decisivo a la hora de fomentar su propagación, un hándicap para la ardua tarea de control y extinción que suponen estos grandes incendios como, por desgracia, se está viendo desde hace días en Ourense.

