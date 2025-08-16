Ridimoas arde: El sueño de un bosque autóctono se convierte en cenizas

El Bosque de Ridimoas, pulmón ecológico de O Ribeiro, ha sido otra víctima de los incendios que arrasan la provincia sin descanso. Fundado hace más de tres décadas por una asociación vecinal homónima, este bosque de gestión comunitaria representa un modelo único de conservación y biodiversidad en Galicia, pero desde el viernes buena parte de su superficie es ceniza.

El humo de las llamas, visible en todo el bosque. | Cedida

Las llamas afectaron especialmente a la zona alta del monte, donde predominan masas de pino de repoblación, más vulnerables al fuego por su continuidad forestal. Las zonas más bajas y húmedas —que albergan especies singulares como el Prunus padus, arces protegidos y otros ejemplares únicos del bosque autóctono— parecen haberse salvado por el momento, aunque el balance aún es incierto.

«Es un daño ambiental enorme. Esta parte más frágil y rica en biodiversidad se ha visto cercada, aunque creemos que la joya botánica, la parte baja, ha resistido», explica David Rodríguez, exvicepresidente de la asociación y actual socio de honor. «Lo que se ha perdido es todo el entorno más frágil y continuo de pinar que conecta hacia la zona de Beade y eso es una herida abierta para el territorio».

Daños a la fauna

El bosque sirve también de refugio para numerosas especies de fauna, no solo de flora, y el impacto es ya visible, aunque los daños son todavía incalculables: mustélidos, ginetas, jabalíes, zorros, tejones y otros animales han tenido que huir o han perecido en las llamas.

«Las rapaces nocturnas, como la lechuza o el búho, pierden sus zonas de cría y de caza. Muchas de estas especies van a dispersarse, lo que incrementará el riesgo de accidentes, atropellos y mortalidad, así como la invasión de cultivos y la presión sobre otros ecosistemas ya dañados», expone Rodríguez

Vecinos y socios sin medios

Con más de 40.000 hectáreas arrasadas a lo largo de toda la provincia, en incendios que continúan activos, la falta de medios es notable en cada uno de los fuegos y Ridimoas no fue la excepción.

Los vecinos calculan que se inició el viernes alrededor de las 18.00 horas y fueron ellos mismos los que trataron de contener las llamas con lo que tenían a su disposición: «con dos tractores con depósitos, un pozo comunitario y la organización espontánea de la vecindad».

Así describe Rodríguez el operativo de emergencia improvisado que mitigó un mayor avance del fuego. «Si no fuese por los vecinos, estaríamos hablando de otra tragedia», dice. Aunque la actual no es poca, «esto es el trabajo de toda una vida de Pablo Oitavén, es su obra y su sueño, es un golpe demoledor al medioambiente, pero también a las emociones de todos los que nos hemos implicado en este proyecto, y mucho más para él», lamenta.

La voluntad de los vecinos, así como de los socios de Ridimoas, es importante, pero poco pueden hacer con los medios de los que disponen. Por ello, hacen un llamamiento «pedimos ayuda para que vengan con palas y medios a Ridimoas. Pedimos tractores con depósito de agua, dada la dificultad de accesos. Pedimos que el Concello de Beade y la Xunta de Galicia presten atención a este incendio y se envíe personal y, sobre todo, medios aéreos. Lleva ardiendo desde ayer a la tarde sin recibir ayuda», indican.

¿Intencionalidad?

El de Ridimoas no es el único incendio activo en la comarca de O Ribeiro. Esa misma tarde, la del viernes, los focos se sucedieron entre Beade, Carballeda de Avia y Vieite, en Leiro, lo que para los vecinos apunta a una « más que posible intencionalidad».

«En esa zona no hay actividad agrícola, ni se estaban haciendo desbroces. Es muy difícil pensar en otra cosa que no sea el uso intencionado del fuego», dice Rodríguez quien escuchó a un vecino describir el inicio de los focos «tras un disparo como el que se da a los jabalíes».

En concreto el hombre, brigadista de oficio, pero de vacaciones, le comentó que «el primer fuego empezó en Vilar de Condes sobre las 16.00 horas aproximadamente. Se estaban movilizando para intentar ir hasta ese fuego, por la proximidad de las viviendas; pero mientras preparaban eso empezó el foco en A Veiga, donde ya había ardido hace menos de un mes. Bajaron a Beade y estando en la puerta de la iglesia, a los 15 minutos, escucharon una explosión, como un tiro de los que se ponen para los jabalíes y ya empezó a arder».

Ausencia de prevención

Más allá del caso concreto de Ridimoas, Rodríguez lanza una crítica estructural: «Tenemos un sistema del año 90 que se basa exclusivamente en apagar incendios, y somos muy buenos en eso, pero no hay prevención, no hay gestión del monte, no hay adaptación al cambio climático», critica el biólogo, que advierte que «la sequía histórica de junio y las altas temperaturas de agosto han creado un cóctel perfecto», en el que el factor humano también tiene que ver, por lo que también pide «mayor vigilancia de los montes».

«Todo el mundo sabía que esto podía pasar, no en Ridimoas, sino en la provincia, y no se hizo nada. Vivimos en una emergencia sin conciencia», afea el socio del bosque autóctono ourensano, que teme que el debate se diluya tan rápido como caiga la primera, y necesaria, lluvia: «en tres meses nadie hablará de esto. Hasta que vuelva a pasar y sea peor, hasta que en una ola de incendios hablemos de muertos, entonces tal vez se planteen otro modo de hacer las cosas entre lamentos».

Llamamiento a la tranquilidad desde la Alcaldía

El bosque autóctono de Ridimoas se encuentra localizado en el Concello de Beade, desde donde el regidor municipal, Fernando Taboada, lanza un mensaje de tranquilidad a los vecinos de las distintas parroquias, donde las llamas afectan desde el 15 de agosto.

«Pese a lo delicado de esta situación, hay muchos voluntarios de la localidad trabajando de manera extraordinaria», destaca el alcalde del municipio de O Ribeiro. Él mismo apunta que la ola de incendios por toda la provincia «reduce a mínimos la presencia de efectivos de extinción», pero pide que los vecinos no se preocupen porque, con todo, «el fuego, por el momento, no amenaza viviendas».