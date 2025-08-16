Propiedades arrasadas y máxima tensión: «Si me marcho del pueblo me arde la casa»

La ola destructiva de los grandes incendios forestales que están devastando la provincia de Ourense no se detiene ante nada: las llamas corren por el monte, cambian de dirección en un instante, saltan en torbellinos y llevan el peligro, la tensión y el miedo al corazón de las aldeas. Numerosas localidades del rural en las zonas más afectadas por la catástrofe sufren la amenaza del fuego, dotado del poder de arrebatarles todo. Arden casas, vehículos, alpendres, fincas, huertas. Se borra el paisaje. Los vecinos, armados con los medios domésticos que tienen al alcance —mangueras, cubos, ramas, cisternas en el mejor de los casos—, corren de un lado a otro a defender lo suyo. Para pasar de la normalidad a la ruina bastan pocos minutos.

«No había por dónde salir», relata Isidro, todavía en estado de alerta en Santa María, una aldea de una decena de habitantes, en Petín, en la que el gran incendio de Valdeorras ha destrozado, según la alcaldesa, Raquel Bautista, una casa deshabitada y otra de una mujer que ha sido alojada por sus hijos. Hay zonas en ruinas en la localidad, y residentes como Isidro se afanan para precintar ahora los lugares peligrosos y colocar conos para evitar accidentes. Este sábado por la mañana cortaron, por ejemplo, el camino de acceso a la iglesia.

En esta ola de fuego, los 10 o 15 primeros minutos en los que pasa el incendio son vitales

Unas llamaradas de grandes metros de altura y una cortina de humo rodearon la aldea el viernes por la tarde, en una jornada caótica que se saldó en la comarca con daños como la destrucción de una fábrica de componentes para automóviles en A Rúa, donde la afectación por el fuego del punto limpio generó una densa nube de humo. El monstruo se echó encima de Santa María y, entre acatar el desalojo y quedarse a defenderlo todo, Isidro lo tuvo claro. «En esta ola de fuego, los 10 o 15 primeros minutos en los que pasa el incendio son vitales. Me parece bien que desalojen los pueblos cuando hay peligro, pero las casas arden cuando se abandonan. Si yo ayer me marcho del pueblo y no vuelvo, me arde la casa», describe Isidro.

Las llamas hasta la puerta de casa, como sucedió en esta vivienda de Santa María, en Petín. / CEDIDA

Fue increíble, horroroso, imposible de controlar. En dos minutos llegaban las llamas a todos los lados

Valdeorras disponía este viernes de un único helicóptero de extinción para hacer frente a un gigante de humo y fuego. «Los medios hay que ponerlos antes, y no acordarse de Santa Bárbara cuando truena», critica este vecino. «Hubo que esperar dos horas y media para que dieran orden para poder hacer un contrafuego, cuando en un incendio, como pasa en un accidente, los primeros 10-15 minutos son vitales», reitera «Cuando hay organización, faltan medios, y cuando sí hay medios, falta organización», lamenta.

«Tengo todo el ayuntamiento afectado, no se ha salvado nada. Hasta en el propio núcleo de Petín ardió alrededor de las casas. Fue increíble, horroroso, imposible de controlar. En dos minutos llegaban las llamas a todos los lados», relata la regidora, Raquel Bautista. La destrucción por el fuego, este viernes, alcanzó también a la localidad de Mones, donde «varias» viviendas ardieron. Alguna estaba deshabitada y en abandono pero también han sufrido desperfectos por el fuego otras que servían de segunda residencia a sus dueños.

Otro ejemplo de los destrozos en Santa María. / CEDIDA

Piden uso responsable de agua

El avance descontrolado del incendio, también por los municipios de Vilamartín y O Bolo, y con riesgo de saltar a O Barco, ha causado constantes caídas del servicio de luz así como de la cobertura telefónica, que va y viene. Concellos como el de A Rúa solicitan un uso racional del agua, un recurso fundamental en esta emergencia.

En los próximos días y hasta nuevo aviso no habrá recogida de basura, debido a que el incendio inhabilitó la planta empacadora. El Ayuntamiento da información útil para toda localidad cercada por el incendio: «Portas e xanelas pechadas. Quen teña leña acumulada preto de portas ou xanelas ten que retirala o máis rápido posible. Revisar louxados e canalóns, que son o lugar polo que as faíscas baixan con máis facilidade. Quen teña palmeiras ou setos de ciprés tulla, que os refresque todo o que poida no caso de que o lume se achegue ao núcleo, porque son outra fonte de expansión do lume».