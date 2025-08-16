Las llamas asedian Rante y el polígono Barreiros y las descargas de agua obligan a cortar la luz

Un incendio forestal en las proximidades del polígono de Barreiros, en San Cibrao das Viñas —el martes ya se había registrado un fuego virulento que afectó a O Cumial y Seixalbo, en Ourense, y que se dio por extinguido este sábado tras calcinar 108 hectáreas—, eleva la preocupación al máximo y moviliza a los vecinos y a los efectivos de extinción disponibles, este sábado por la tarde, en torno a la localidad de Rante, que se vio rodeada por las llamas por lo que parecían distintos focos, visibles a kilómetros de distancia.

Los vecinos usan lo que pueden, como ramas. / IÑAKI OSORIO

Vecinos a la espera, en Rante, para plantar cara al fuego. / IÑAKI OSORIO

Para facilitar el trabajo de los medios aéreos, incluidos grandes hidroaviones, se procedió a desactivar algunos tramos de zonas con líneas de alta tensión, para evitar que el contacto con el agua descargada pudiera causar chispas y agravar la situación. Las interrupciones del servicio conllevaron que el suministro eléctrico cayera en distintos puntos de la ciudad. Se restableció en una media hora.

En altura, la humareda dificulta la visibilidad para el trabajo de los medios aéreos. A ras de suelo, envuelve Rante en humo y los efectivos y vecinos, que emplean métodos contra el fuego de los que pueden echar mano, como mangueras y ramas cortadas, se protegían como podían, algunos con mascarillas.

El presidente de la Xunta, durante el operativo de extinción en Rante, San Cibrao das Viñas. / IÑAKI OSORIO

En el lugar del incendio se presentó, a media tarde, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para seguir de cerca el avance del operativo de extinción.