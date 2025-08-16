La BRIF de Laza cambia de base sus helicópteros por la amenaza del fuego
La proximidad del frente que arrasa valle y montaña entre Oímbra, Monterrei, Cualedro y Laza obligó a trasladar las dos aeronaves a la base de Vilamaior
R. O.
La proximidad del frente kilométrico de fuego que arrasa el valle y la cordillera montañosa entre Oímbra, Monterrei, Cualedro y Laza obligó a tomar medidas preventivas, a última hora de este viernes, en la base de la Brigada de Refuerzo contra Incendios Forestales de Laza, la única de estas características de la que dispone Galicia. El servicio de élite dedicado a la extinción en las mismas fauces del fuego emprendía, este sábado a mediodía, su 42 intervención de lo que va de verano, en una exigente tarea en los últimos días por la peor catástrofe de incendios que sufre Ourense en la historia.
Desde la BRIF de Laza informan de que fue necesario trasladar los dos helicópteros de los que disponen para su transporte, siempre que es posible, porque cuando la visibilidad es escasa o ya es de noche se desplazan por carretera. Las dos aeronaves han cambiado de base, a la de Vilamaior, sede habitual de una brigada helitransportada del distrito forestal XIV (Verín-Viana).
No es la primera vez que una BRIF se ve obligada a desalojar en parte su base. Le ocurrió también, hace unos días, a la leonesa de Tabuyo del Monte. Los montruos de fuego que devastan el noroeste de España lo amenazan todo.
