La 30ª edición del OUFF recupera su sección de cortometrajes internacionales

El OUFF (Festival de Cine de Ourense) regresa con su tradicional Sección Oficial de Cortometrajes, en una edición que recupera la proyección de cortometrajes internacionales.

La programación de este año se encontrará organizada en tres bloques distintos, en los que cada uno tendrá una duración aproximadamente 90 minutos, que incluyen una mezcla de cortometrajes gallegos, españoles e internacionales, con una notable diversidad temática y un especial énfasis en las cuestiones sociales.

Los cortometrajes de producción gallega competirán por el premio al Mejor Cortometraje en la Sección Panorama Galicia, mientras que los internacionales optarán al galardón de Mejor Cortometraje en la Sección Oficial Internacional.

Los cortometrajes gallegos representan alrededor del 30% del total de las producciones que se han presentado para la edición de este año.

Entre los trabajos presentes en esta Sección Oficial de Cortometrajes destacan obras como «Land of the Dead Deer (Sar zamin gavazn ha mordeh)», de Anahita Qarcheh y Soroush Javadzadeh; la española «Donde revientan las luciérnagas», de Miguel Ángel Papalini; «Gallina», de Ana Arza; «And That’s for This Christmas», de Peter Vulchev; «Molly», de Benjamin Hujawa; «Noites de Prata», de Soraya Antelo; y «Adiós», de Álvaro G. Company & Mario Hernández.

Participan 89 países

Desde la organización anuncian que este año la participación fue todo un éxito ya que se recibieron más de 950 cortometrajes de todo el mundo.

Además de los proyectos de varias comunidades de España fuera de Galicia, los países que más solicitudes enviaron fueron Argentina, Brasil, Irán, Italia y Francia. De la selección final resultaron obras procedentes de España, Irán, Argentina, Italia, Bulgaria, Alemania, Brasil, Paraguay, Australia y Francia. Y la mayor novedad en cuanto a la participación es que esta edición se presentaron por primera vez proyectos llegados de Nepal y la Ciudad del Vaticano.

El OUFF Festival de Cine de Ourense se celebrará del 26 de septiembre al 5 de octubre de 2025, coorganizado por la Diputación de Ourense y la Asociación Luarada.