Valdeorras: arden casas, una fábrica y el punto limpio y desalojan un geriátrico con más de un centenar de mayores
Situación gravísima por el frente descontrolado que comenzó en Larouco y que arrasa la comarca, con vecinos en peligro
Situación gravísima en Petín, A Rúa y Vilamartín tras el incendio de Larouco que se expande sin control por la comarca en una jornada de alerta por calor y con viento muy complicado. Los vecinos recibieron aviso de Protección Civil para protegerse en sus domicilios ante el avance del fuego. Varias aldeas tienen que ser desalojadas.
Con caídas de la luz y línea telefónica, también hubo cortes de la N-120 y fue necesario desalojar el geriátrico Os Pinos, de A Rúa. Los mayores fueron evacuados a otra residencia de la zona. Más de un centenar de afectados.
Las llamas alcanzaron un punto limpio en este municipio, generando una nube tóxica, y una fábrica de componentes de automóviles, Rieter Saifa, proveedor de Stellantis. Los vecinos han recibido mensajes de aviso indicando confinamientos. Como mínimo en Santa María, Petín, hay casas calcinadas.
- Se restablece la alta velocidad entre Galicia y Madrid tras 5 horas pausada por las llamas en Ourense
- «En estado muy grave» uno de los tres brigadistas heridos en los incendios de Oímbra, de 18 años: han sido trasladados a Quemados de A Coruña
- Así será la evacuación de los 170 niños confinados por el fuego en la Estación de Manzaneda
- Detenido por una grave imprudencia que causó el fuego con tres brigadistas heridos y casas destruidas
- Los incendios obligan a cortar la A-52, en A Mezquita y Cualedro, con retenciones en sentido Vigo y hacia Benavente
- El bombero herido que estuvo tres horas cabeza abajo esperando por el helicóptero en Maceda: «Pensaba que ya no saldría con vida»
- Casas destruidas, numerosos desalojos y miles de hectáreas arrasadas en Ourense: «Parece unha guerra»
- Samuel pierde todo en el incendio que destruyó su casa en su aldea: 'Estuvimos solos ante el peligro