El triste adiós a una pionera

Representantes del comercio, la empresa, la política y la sociedad ourensana en general se mostraban ayer conmocionados por el prematuro fallecimiento, a los 66 años de edad y en su tierra natal de O Carballiño, de la abogada Marisol Novoa y presidenta de la CEO, la Confederación Empresarial de Ourense, a causa de una enfermedad que le había sido diagnosticada hace apenas cuatro meses, y que ella sobrellevó con discreción y sin dejar de trabajar hasta el jueves de la pasada semana, en la que mantuvo un encuentro con su directiva.

No faltaron ayer elogios y muestras de dolor en recuerdo a Marisol Novoa, primera mujer al frente de la patronal ourensana y en liderar un colectivo empresarial de este tipo en la Comunidad Gallega, y se repitieron sentidas palabras y expresiones como la de sus cercanía, capacidad de diálogo y consenso o compromiso con la provincia.

Su apuesta por la promoción de la innovación en el mundo de la empresa, la puesta en marcha de decenas de programas formativos y de apoyo y asesoramiento al empresariado, el poyo a la exportaciones con programas como ExportOu, o la entrada en red con digitalización de las empresas ourensanas entre muchos otros

El adiós de la CEO

Desde la Confederación Empresarial que ella presidió, definieron a Novoa, como «un hito·» en Galicia, por su condición de pionera «y su trabajó incansable para proteger, defender y dar voz al empresariado ourensano, impulsando iniciativas y representando con firmeza y dignidad a nuestras empresas. Siempre dispuesta a tender una mano, acudía con una sonrisa a cada acto en el que se requería su presencia. Hoy se nos va nuestra presidenta, pero sobre todo, alguien que supo ganarse el cariño y el respeto de todos» señalaron.

El presidente de los empresarios del Polígono San Cibrao, José Antonio Rodríguez Araujo definió a Marisol Novoa como “ una presidenta cercana, siempre accesible, siempre dispuesta a ayudar, a tender la mano, a hacer lo posible para impulsar a las empresas ourensanas”, recuerda.

«Fue el altavoz el sector, consciente de los retos y dificultades del empresariado en los últimos tiempos, atravesados por la pandemia y por los conflictos sociopolíticos a nivel mundial» señaló Araújo que destacó el trabajo «codo codo con nuestra asociación, colaborando en lo que hiciese falta, respaldando nuestros proyectos y dio voz a nuestras reivindicaciones delante de las diferentes administraciones”, explica el presidente.

Comprometida

En nombre del Colegio de Abogados de Ourense, su decana, Marta Gómez señalaba lamentó el fallecimiento de una profesional «con una destacada trayectoria en el ámbito jurídico, ejerciendo la abogacía con dedicación, rigor y compromiso y manteniéndose en activo hasta el fina». Añade que «su trabajo y su ejemplo dejan una huella imborrable tanto en el sector empresarial como en el mundo de la abogacía y será recordada por su calidad humana y su cercanía.».

También José Manuel Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) expresa «nuestro más profundo pesar por el fallecimiento de Marisol Novoa, referente indiscutible del tejido empresarial gallego» y con «un inquebrantable compromiso con el desarrollo económico de Ourense y de Galicia , que siempre demostró en beneficio del conjunto del empresariado”.

Destaca también que bajo su liderazgo en la CEO . Marisol Novoa impulsó proyectos decisivos para el fortalecimiento del tejido empresarial ourensano, fomentando la cooperación entre empresas, la formación y la internacionalización. Su labor contribuyó a estrechar lazos con el resto de confederaciones provinciales y con la propia CEG, defendiendo siempre la unidad empresarial como herramienta esencial para el progreso económico.

«Una mujer valiente»

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor se mostraba ayer «profundamente consternado» por el fallecimiento de la abogada y presidenta de la CEO «una mujer valiente, trabajadora, audaz y comprometida con la provincia ; deja un enorme vacío y una enorme huella en los que la conocimos» indicaba el también presidente del PP provincial.

Presidenta de la Federación Provincial de Comercio y vicepresidenta de la CEO, Beatriz Gómez definió a su compañera al frente de la directiva de la patronal y de la que se confiesa además amiga personal, como «una mujer grande en toda la extensión de la palabra., es decir como profesional y como persona, que defendió los derechos y además de ir siempre allí donde la llamaban, sabía estar». Por eso dentro del dolor que sentimos por su pérdida solo queremos poner en valor a esta mujer que ha hecho tanto por la provincia. Fue un pilar de unión y un referente. Fueron cuatro meses de lucha contra la enfermada y este jueves aún estuvo trabajando hasta el final» señala.

«Rompió techos de cristal»

Benito Iglesias, presidente de la patronal inmobiliaria gallega que fue responsable de vivienda durante 25 años destaca que Marisol Novoa «rompió así un techo de cristal en nuestra provincia al representar desde la CEO al empresariado ourensano. Desde la presidencia de la CEO ha sido una mujer comprometida con su provincia y defensora de los valores empresariales».

Alejandro Cruz, presidente de Polígono Barreiros, señaló que «estamos muy consternado por esta noticia inesperada, para muchos y una pérdida para el empresariado ourensano. Mi pésame a la CEO y a su familia» .

De igual modo Carlos Terán, presidene de AEVA, la Asociación de Empresarios de Valdeorras, destacaba ayer, la «estrecha colaboración que habían tenido siempre Marisol Novoa, con los empresarios de toda la provincia, su continuo apoyo a su asociación y envía las condolencias a familia y amigos.

También Luis Rivera presidente de Ourense Centro, el centro comercial abierto de Ourense destacó la "valentía y fortaleza" y la "lucha por el empresariado" que había mantenido hasta el final Marisol Novoa y destacó su mérito además por "haber roto techos de cristal" como mujer

Entierro hoy en O Carballiño

La capilla fúnebre se vela en el tanatorio Pompas Fúnebres de O Carballiño y la misa será a las 20.00 horas en la Iglesia de O Veracruz, con posterior entierro en el cementerio de Señorín. mañana sábado a las 4 de la tarde se oficiará la misa funeral en la iglesia de A Veracruz en la capitalidad de O Carballiño.