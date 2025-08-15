Los restos volátiles de los incendios rebajan a «mala» o «pésima» la calidad del aire

El binomio calor e incendios no solo está devastando el alma verde de la provincia, su patrimonio económico y ambiental, si no la salud presente y futura de sus habitantes , en especial de las personas con enfermedades respiratorias, dado que el indice de PM 2,5 y PM 10, que son partículas de en suspensión procedentes en este caso de los en este caso de los incendios,están hasta sextuplican estos días la concentración máxima aconsejada para la salud humana.

En concreto según la Organización Mundial de la Salud (OMS) fija en unos y lo fija una concentración de esta partículas peligrosas por inhalación para la salud, hasta un máximo de 20 µg/m3 y un 25 µg/m3 (según su tamaño,) pero en la provincia de Ourense s han superado en las últimas horas los 150 en concreto en el sensor de calidad del aire instalado por MeteoGalicia en Laza, donde los datos superaron los 145 µg/m3 .

La calidad del aire así ha obtenido la calificación de «pésima» , mientras que los sensores de Xinzo de Limia y calle Gómez Franqueira, esta última en la ciudad, se dan también datos de 150 y 133 de estas partículas en suspensión, indices de concentración, que le otorgan según los expertos, una calificación de «mala» y peligrosa.

Según un portavoz de MeteoGalicia, la proximidad el sensor de medición de calidad del aire situado en Laza, a unos kilómetros de algunos de los incendios más devastadores estos días, en el entorno e Oímbra o Monterrei, y la relación que tienen la concentración de esas partículas con la dirección del viento, hace pensar que pésima calidad del aire en los puntos reseñados de la provincia, tiene que ver con las dirección que han tomado las restos en suspensión a tenor del aire.

Las partículas PM2.5 son partículas muy pequeñas, con un diámetro de 2.5 micrómetros o menos, que se encuentran en suspensión en el aire. Las PM serían de unos 10 micrómetros . Son un tipo de material particulado que puede ser inhalado y causar problemas de salud. Estas partículas pueden provenir de diversas fuentes, incluyendo la combustión de combustibles fósiles, vehículos, industrias y quema de biomasa.

Así pues a lo largo de ayer, casi todas las estaciones gallegas tenían casi una calidad del aire favorable o buena, excepto Gómez Franqueira, Ponteareas, Lalín, San Caetano y Xinzo de Limia, esta también en Ourense , que tienen una calidad mala debido al contaminante El3, y Laza, que tiene una calidad pésima debido al contaminante PM2,5.

Según MeteoGalicia, se espera intrusión de masas de aire africano por lo que los niveles de partículas (PM) podrán verse incrementados. Insisten en que Los incendios activos en Galicia están afectando a la calidad del aire incrementando en grande medida los niveles de partículas PM10 y PM2,5.

Sanidad pide precaución

Ante esta situación se pide respetar as recomendaciones de los servicios de emergencias y extinción de incendios. La Consellería de Sanidade ha pedido que se limite en las zonas de afección la exposición al humo y a ser posible se abandonen las áreas de mayor riesgo de inhalación del mismo. También que las personas de riesgo y vecinos en general «estén al tanto de las avisos sanitarios y que permanezcan dentro de la casa manteniendo el aire interior lo más limpio posible» .

«La dorsal africana», la bolsa de aire caliente va a seguir «friendo» Ourense

«El calor va a seguir con nosotros. Bajarán un poco las temperaturas a principios de semana, pero volverán a repuntar a partir del jueves» explica Joel Cid, meteorólogo de MeteoGalicia, en relación a una ola de calor que continuará y cuyo culpable es en buena parte «la dorsal africana» explica.Ese fenómeno meteorológico consiste en una bolsa aire caliente que se encuentran en zonas elevadas. Allí donde se sitúan, estas dorsales, se crea una situación tipo es que en este caso, –y eso afecta a buena parte de España no solo a Ourense–por la que las regiones sobre las que se asienta, crea un contexto climático sin precipitaciones, y ni con cielos despejados, que combinado con las altas temperaturas crean un cóctel perfecto para que la península y en este caso Ourense se achicharren y se viva una ola de calor que, al parecer va a dura y sin previsiones también de precipitaciones. Según Joel Cid, no se pueden hacer previsiones a largo plazo pero en principio, «se preveían para el inicio de esta semana nubes con claros, nubes de tipo medio alto no descargamos alguna probabilidad de precipitaciones, muy poca pero en zonas como Viana, Trevinca, A Gudiña». Además, añade «nuestra previsión es que la temperatura vuelva a acercarse a los 40 grados» añade Joel Cid, en una ola de calor que «continuará este sábado , pues volverá a haber altas temperaturas» . La provincia, y en especial la ciudad, no tendrá tregua, y solo cabe un respiro, este domingo, pero también sin bajar de los 35 o 36 grados. «Si la masa de aire caliente se desplaza hacia el oeste puede suavizarse, pero aún quedan días para confirmarlo. Lo que si podemos adelantar es que por ahora no habrá precipitaciones, salvo alguna tormenta muy puntual en zonas altas en toda esta semana» indicaba el meteorólogo. De lo que no cabe duda es de que, la gente que esté en la playa disfrutando de sus vacaciones, pondrá tener un respiro lejos de la capital del calor, Ourense, donde los refugios climáticos también arden.