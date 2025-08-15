Una protesta contra el «infierno»

Una consigna y un sentimiento de indignación volvía a repetirse este jueves en la Plaza Mayor de Ourense, donde más de un centenar de personas gritaron «Lume, Nunca máis», como consecuencia de los incendios que se suceden a lo largo de la provincia durante este verano dejando un especial peligro los últimos días.

Año tras año, el mismo cantar, más hectáreas quemadas, más pueblos que quedan desolados ante la falta de medios y que acaban desencadenando pérdidas materiales a los vecinos y lo que es más importante, dejando profesionales y ciudadanos heridos.

Los ourensanos se mostraron desolados, hartos e impotentes ante una tesitura que todavía no se comprende por parte de la ciudadanía ante unos hechos ya recurrentes en esta época del año.

Al grito de «A Xunta é responsable do noso inferno», y unas brasas que rodeaban las pancartas rezando «Sen xeito!», los portavoces rogaron un minuto de silencio por parte de los asistentes a la concentración y aquellos usuarios que ocupaban las terrazas.

WhatsApp Image 2025 08 14 at 20.50.20 / Roi Cruz

De la misma manera, mostraron su solidaridad con las personas afectadas que han perdido sus casas, o aquellos «productores y ganaderos que viven de esta tierra y mantienen vivo a nuestro pueblo» que se han visto terriblemente afectados por las llamas.

Recuerdan que, en situaciones de este calibre, la coordinación entre el gobierno nacional e incluso el europeo deben entrar en juego como «se hizo hace dos años en Portugal». Indican que es responsabilidad de la sociedad hablar por «quienes no tienen voz, en este caso, los ecosistemas», zanjaron.

A expensas de los resultados finales de una sucesión de incendios que continúan activos, planean futuras concentraciones para denunciar situaciones como «la que ya sufre el Macizo Central Ourensano, donde se han calcinado miles de hectáreas», expresó Santos Otero, uno de los portavoces, animando a acudir a la siguiente convocatoria hasta que haya medidas reales que puedan parar este averno que se ha disfrazado de normalidad.