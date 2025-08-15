Las hosteleras que evitaron una desgracia: «Vimos el fuego a 200 metros y enseguida lo teníamos encima»

La propagación expansiva del megaincendio que asola el valle de Monterrei devorando varias miles de hectáreas avanza con la fuerza de un gigante y la rapidez de un avión. El caos y el miedo surgen de repente. En el restaurante La Paella, en la estación de servicio del municipio de Cualedro, al pie de la autovía A-52, a primera hora de la tarde de este viernes se vivió un gran sobresalto que, gracias a la decidida acción de las trabajadoras, no terminó en tragedia por muy poco.

Llamas de gran altura, de más de 3 metros según alguno de los presentes, se propagaron a toda velocidad hacia el mismo umbral del restaurante. Cuando vieron la situación de emergencia, las empleadas no lo dudaron y se lanzaron a la carrera, tirando de mangueras y de cubos de agua del establecimiento, para impedir que el fuego provocara un desastre. Preocupaba mucho que las llamas desataran una explosión por un depósito de gas situado en el exterior del establecimiento.

Proteger el depósito de gas era una prioridad. / BRAIS LORENZO

Celsa, cocinera de La Paella, cuenta cómo lo vivió, todavía afectada por los hechos. «Aquí no había equipos de bomberos, y teníamos miedo de que las llamas llegasen al depósito de gas. Entre nosotras las trabajadoras y la gente del pueblo, con cisternas, mangueras y cubos, hicimos frente a la situación como pudimos», relata.

«Todo pasó enseguida», cuenta Celsa. «Vimos que las llamas estaban a unos 200 metros y, cuando nos dimos cuenta, ya las teníamos encima». Las empleadas se emplearon con la máxima determinación, mientras muchos de los clientes, con una reacción que también es lógica en una situación de supervivencia, «se fueron corriendo por la situación de pánico», dice la cocinera.