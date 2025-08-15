Las hosteleras que evitaron una desgracia: «Vimos el fuego a 200 metros y enseguida lo teníamos encima»
Trabajadoras de un restaurante de Cualedro cercado por las llamas en un peligroso avance al depósito de gas se lanzaron con cubos y mangueras para evitar una explosión
La propagación expansiva del megaincendio que asola el valle de Monterrei devorando varias miles de hectáreas avanza con la fuerza de un gigante y la rapidez de un avión. El caos y el miedo surgen de repente. En el restaurante La Paella, en la estación de servicio del municipio de Cualedro, al pie de la autovía A-52, a primera hora de la tarde de este viernes se vivió un gran sobresalto que, gracias a la decidida acción de las trabajadoras, no terminó en tragedia por muy poco.
Llamas de gran altura, de más de 3 metros según alguno de los presentes, se propagaron a toda velocidad hacia el mismo umbral del restaurante. Cuando vieron la situación de emergencia, las empleadas no lo dudaron y se lanzaron a la carrera, tirando de mangueras y de cubos de agua del establecimiento, para impedir que el fuego provocara un desastre. Preocupaba mucho que las llamas desataran una explosión por un depósito de gas situado en el exterior del establecimiento.
Celsa, cocinera de La Paella, cuenta cómo lo vivió, todavía afectada por los hechos. «Aquí no había equipos de bomberos, y teníamos miedo de que las llamas llegasen al depósito de gas. Entre nosotras las trabajadoras y la gente del pueblo, con cisternas, mangueras y cubos, hicimos frente a la situación como pudimos», relata.
«Todo pasó enseguida», cuenta Celsa. «Vimos que las llamas estaban a unos 200 metros y, cuando nos dimos cuenta, ya las teníamos encima». Las empleadas se emplearon con la máxima determinación, mientras muchos de los clientes, con una reacción que también es lógica en una situación de supervivencia, «se fueron corriendo por la situación de pánico», dice la cocinera. Múltiples frentes de peligro en Ourense, en la peor emergencia por incendios de la historia.
- Se restablece la alta velocidad entre Galicia y Madrid tras 5 horas pausada por las llamas en Ourense
- «En estado muy grave» uno de los tres brigadistas heridos en los incendios de Oímbra, de 18 años: han sido trasladados a Quemados de A Coruña
- Así será la evacuación de los 170 niños confinados por el fuego en la Estación de Manzaneda
- Detenido por una grave imprudencia que causó el fuego con tres brigadistas heridos y casas destruidas
- Los incendios obligan a cortar la A-52, en A Mezquita y Cualedro, con retenciones en sentido Vigo y hacia Benavente
- El bombero herido que estuvo tres horas cabeza abajo esperando por el helicóptero en Maceda: «Pensaba que ya no saldría con vida»
- Casas destruidas, numerosos desalojos y miles de hectáreas arrasadas en Ourense: «Parece unha guerra»
- Samuel pierde todo en el incendio que destruyó su casa en su aldea: 'Estuvimos solos ante el peligro