Encuentran fallecido debajo de un tractor a un vecino de Riós

Un vecino de la localidad ourensana de Riós ha aparecido muerto debajo de un tractor, según informa el servicio de emergencias 112 en su parte de incidencias de las últimas horas.

En torno a las 23:30 horas de la noche de ayer, el 112 Galicia tuvo constancia de la desaparición de un hombre de unos 80 años en Riós, en el lugar de San Cristóbal, aunque antes de la medianoche ya fuera localizado por un vecino.

El particular que lo encontró indicó que la víctima estaba debajo del tractor, posiblemente fallecido. Las primeras hipótesis es que, al no poner el freno de mano, fue atropelaldo por su propio vehículo.

Hasta el punto se movilizaron los Bomberos de Verín al ser necesario liberar a la persona. Sin embargo, nada se pudo hacer por salvarle la vida y el levantamiento del cadáver se produjo a las 2:00. Hasta el punto se movilizó al Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y a la Guardia Civil.