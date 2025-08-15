Encuentran un cadáver en una piscina en Carballeda de Valdeorras
Fue un vecino el que se encontró el cuerpo
El cadáver de una persona ha aparecido esta mañana en una piscina de Carballeda de Valdeorras, ha informado el 112.
El aviso al 112 Galicia llegó por parte de un particular alrededor de las 11:00 horas. Según indicó, había acudido a la piscina climatizada de la parroquia de Riodolas y había divisado a una persona flotando en ella.
Sin esperar, el CIAE 112 Galicia informó al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que se movilizó hasta el lugar pero solo pudo confirmar el fallecimiento de la persona. También se desplazó la Guardia Civil hasta la zona.
