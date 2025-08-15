CC OO y CIG reclaman una investigación sobre el fuego

Los sindicatos denuncian la situación actual por la ola de incendios y exigen una investigación que esclarezca tanto las causas que provocaron los fuegos como los accidentes laborales que se produjeron a consecuncia de los mismos.

CCOO (Comisiones Obreras) condena las «condiciones extremas» bajo las que se encuentran trabajando los profesionales, y hace un «llamamiento urgente a todas las administraciones implicadas en este frente a que pongan solución a las necesidades del operativo para velar por la seguridad y salud de los bomberos forestales de todo el país».

Por su parte, el responsable de la CIG (Confederación Intersindical Galega), Óscar Núñez, manifiestó su indignación ante esta situación, de la que responsabiliza directamente a la Xunta de Galicia. Denuncia la falta de políticas efectivas de prevención para mantener los montes limpios y reducir la biomasa inflamable, cuestión clave para evitar la propagación de incendios. También critica las políticas de abandono del medio rural del PP.

Desde la CIG de Verín, lamentan las consecuencias para la población «que asolan el entorno», y traslada «toda la solidaridad» a los tres brigadistas heridos en el incendio de Oímbra, vecinos de la localidad, así como a sus familias.