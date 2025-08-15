Ana Pontón exige un fondo urgente de 200 millones para las zonas afectadas

Tras una reunión en Ourense con cargos institucionales del BNG para hacer seguimiento de la dramática situación que se está viviendo a causa de los incendios en la provincia, la líder nacionalista reclamó una «respuesta a la altura» dada la extrema gravedad de de la situación y de la catástrofe ambiental, social y económica que están dejando atrás.

Pontón reclamó a la Xunta que, en paralelo a las labores de extinción que en este momento son prioritarias, ponga en marcha un fondo urgente de recuperación social y ambiental, con una dotación mínima de 200 millones de euros, para actuaciones de emergencia en las zonas afectadas, ya que «hay recursos del fondo de contingencia y también de los que quedan sin ejecutar año tras año», señaló la parlamentaria.

La líder del BNG y de la oposición en Galicia cree que la ola de incendios forestales de estos días tiene que ser «un punto de inflexión» porque «no podemos aceptar como normal que el país arda año tras año». Reclama al presidente de la Xunta que «deje de esconderse en teorías falsas y conspiranoicas de tramas inexistentes» y asuma que los incendios son «un grave síntoma de su política de abandono del rural y de una política fracasada que constituye un cóctel explosivo».

De igual modo, Ana Pontón quiso trasladar todo el apoyo del Bloque a las personas que están viviendo en primera persona las consecuencias de los incendios, «porque sabemos bien del miedo, la rabia, la indignación y la impotencia que sentís», manifestó, para finalmente aludir también al trabajo que están haciendo los alcaldes y alcaldesas de los ayuntamientos afectados.