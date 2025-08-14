La Xunta aportará 1,9 millones más para Monterrei

La Xunta de Galicia ha sacado a licitación la contratación de la construcción de la fase dos del parque acuático del Complejo Deportivo de Monterrei, en el municipio de O Pereiro de Aguiar, por un importe de casi 1,9 millones de euros, según recoge la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia.

A través de estas obras, se completará el equipamiento lúdico y deportivo, ampliando la instalación hacia el noreste con nuevas piscinas y elementos lúdico-deportivos. Se prevé que la obra comience en diciembre, con un plazo de ejecución de seis meses, para que las nuevas instalaciones estén en uso el próximo verano.

La fase dos consiste en la creación de un espacio de relax y esparcimiento, con la construcción de un río lento que rodeará ciertas zonas de descanso o paseo en medio de una gran zona verde. A lo largo de ese río lento se colocarán diversos elementos, como chorros de agua o puentes, que, en medio de la vegetación, harán más dinámico y atractivo el recorrido.

Esta nueva fase se enmarca en el acuerdo firmado entre la Xunta y la Diputación de Ourense para garantizar la finalización del parque acuático de Monterrei, con una inversión de casi 3,6 millones de euros por parte de la institución provincial. De este modo, la fase licitada complementará a las anteriores, situándose junto a la primera, tercera y cuarta fase, y consolidará un gran complejo lúdico-deportivo que integre en un mismo centro la zona deportiva y la zona acuática lúdica y de relax, para uso público.

El presupuesto global de esta área deportiva y de ocio ascenderá a cerca de 13 millones de euros, de los cuales nueve millones han sido sufragados por la Xunta. Se convierte así en un amplio complejo lúdico-deportivo donde se integran dos zonas diferenciadas y complementarias.

Solo en 2024 el parque recibió 100.00 usuarios en el periodo estival, lo que pone de manifiesto su importancia y este tipo de inversiones para la ciudad.