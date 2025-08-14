Samuel pierde todo en el incendio que destruyó su casa en su aldea: "Estuvimos solos ante el peligro"

Nada queda en la vivienda familiar, que perteneció a sus abuelos y a sus padres, en la que Samuel Viera Justo, hijo único, llevaba viviendo toda su vida, en la aldea ourensana de A Caridade (Monterrei). El fuego del gigantesco y voraz incendio declarado hace dos días en Oímbra, en el que han resultado heridos de gravedad tres brigadistas, y que arrasa todo el valle, calcinando varios miles de hectáreas, obligando a desalojar y a confinar aldeas, entró en A Caridade con fiereza y sembró el caos.

Una veintena de casas y alprendes han quedado destruidos, según los vecinos. Samuel, de 43 años, es uno de los residentes que se han quedado sin nada, con lo puesto. Las llamas destrozaron su hogar, su coche y su tractor. "Lo he perdido todo, la nevera, los congeladores, la televisión, las camas, la ropa, los recuerdos todos. Tengo lo que llevo puesto", resume, todavía "noqueado" por la tragedia.

Samuel, delante de su casa, devastada. / CEDIDA J CARLOS

La primera noche de esta víctima de la devastación ha transcurrido en la casa de un familiar, que lo ha acogido. De aquí en adelante no sabe qué sucederá. "A esta hora aún no me da para pensar, no sé si tendremos ayudas, habrá que seguir trabajando y salir adelante", dice este hombre, que tiene un empleo en una bodega de la denominación de origen, uno de los motores productivos en un territorio donde el fuego engulle el paisaje, propiedades y también el modo de vida.

Así quedó la vivienda y el coche de Samuel, en una fotografía poco después del paso del incendio. / BRAIS LORENZO

"El fuego ya había empezado el día anterior en Oímbra, pero nadie contaba con que pudiese llegar aquí, porque estaba el río de por medio. Pero, por la noche, el aire metió el incendio en el concello de Monterrei. La mañana siguiente parecía todo bastante bien pero por la tarde empeoró y fue un infierno", relata Samuel sobre el proceso de avance de las llamas hacia su aldea.

Su impresión encaja con la de otros vecinos de este pueblo. "No había medios, estuvimos solos ante el peligro casi, aquí no apareció nadie", lamenta este afectado.

Así ardieron las viviendas y alpendres de A Caridade la tarde y noche del miércoles. / BRAIS LORENZO

"La sensación es que dejaron arder el pueblo, la gente está indignada", comparte J Carlos, otro vecino del lugar. "Cuando llegué desde Ourense ya había ardido toda la parte de arriba del pueblo y solo había un coche apagando unas casas", relata este testigo. "Ardieron unas 20 casas, más o menos, al menos dos de ellas habitadas", confirma.

Después de la devastación, y ante el temor de los residentes de que el fuego se reavivase en la zona, y que la destrucción en A Caridade fuera incluso mayor, las llamadas a emergencias surtieron más efecto. A medianoche, los bomberos estuvieron protegiendo y refrescando el perímetro. "Sobre las 2 y media de la madrugada pudimos irnos a la cama", cuenta J Carlos.

Una oveja muerta en A Caridade a causa del incendio. / BRAIS LORENZO

"Han sido los vecinos los que han tenido que coger la manguera, meterse, empaparse y apagar el fuego. Es una vergüenza, nos han dejado quemar el pueblo entero", lamentaba, con indigación, otra vecina, Noemí, en declaraciones al periódico digital Diario do Támega. "Nos hemos visto aquí sin nadie. Gracias a la colaboración ciudadana, porque si no llega a ser por el pueblo...", expresó al medio local.

"Ardió la casa de mi abuela, y la mía, casi. Gracias que entre mi mujer y yo apagamos con la manguera", dice José Manuel. Él es vecino de la aldea y, además, trabaja como brigadista forestal en la comarca. "Llamé varias veces para que, por Dios, nos mandaran ayuda, pero la situación estaba colapsada, no había medios suficientes. Tenemos tantos fuegos en el distrito XIV que no somos capaces de atender todo a la vez. Con estas condiciones meteorológicas son fuegos imparables", se resigna.

Los bomberos de Ourense, en el operativo de extinción en A Caridade. / BRAIS LORENZO / EFE

"Sobre las dos y media de la tarde se levantó el aire y el fuego avanzó hacia el pueblo", recuerda. La magnitud de la emergencia ha dejado un balance enorme de daños en esta localidad de una treintena de habitantes. Han muertos animales de ganado, se han calcinado una veintena de construcciones, han ardido también vehículos particulares y agrícolas.