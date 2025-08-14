«Preocupación, impotencia y mala hostia» en el infierno

«Creo que hay que solicitar el nivel 3 de la declaración de emergencia». Así de contundente se muestra Patricia Domínguez, alcaldesa de Trives, donde en la madrugada del martes al miércoles una treintena de vecinos se vio obligada a abandonar sus viviendas por la lacra de los incendios. La activación de este nivel implicaría que el Ministerio del Interior asumiría el control total de la gestión de esta problemática, una intervención que se aplica cuando un fuego supera la capacidad de respuesta autonómica. En su concello, asegura, los medios son «muy limitados» y la sensación de «impotencia» es enorme.

Una realidad que comparten otros alcaldes de la provincia, golpeada por una oleada de incendios incontrolables. En A Mezquita, el alcalde Rafael Sánchez expresa con crudeza el sentir general: «Con preocupación, impotencia y mala hostia». En su municipio ardieron mil hectáreas en escasas horas. «No son focos, son incendios como es debido; uno de ellos llegó a atacar una nave de becerros», explicaba Sánchez, que señala que los medios son «los justos». Él mismo, junto a cinco voluntarios y el coche bomba del concello, participó en las tareas de extinción: «Pasaron dos o tres helicópteros, pero…». A pesar de todo, celebra que el buen hacer de los voluntarios «ayer evitó que ardiesen dos o tres casas en A Mezquita».

El alcalde asegura que están «rodeados de fuego y acorralados», y reclama que se escuche la opinión de quienes realmente saben cuidar el monte: «los ganaderos, que llevan haciéndolo bien toda la vida».

Desde Manzaneda, el alcalde Amable Fernández también habla de «impotencia» y subraya la importancia de defender la función de los ganaderos. «Es una situación tremenda, muy dura. Si dijese que ha ardido la mitad del concello, que son 114 kilómetros cuadrados, no creo que me quedase corto». Agradece la labor de los medios que han acudido «que fueron muchos», pero insiste en que son insuficientes para la magnitud del incendio: «Aquí tenemos mucho pasto y mucho ganado. Ayer tuve que ir yo mismo con el coche bomba municipal, que ya tiene sus años, hasta la cima de un curro porque el pastor no podía salir». Lograron salvarlo, junto a sus animales, pero Fernández no los celebra: «Era lo mínimo, pero ardió todo. Ese hombre iba a pasar dos meses en la montaña haciendo su trabajo y ahora… ¿qué va a comer todo ese ganado? Es un desastre natural enorme».

En su concello también se confinó a los participantes de un campamento infantil que se encontraba en la estación de montaña, donde pasaron la noche hasta que ayer por la mañana fueron desplazados a las piscinas de Monterrei— en Pereiro de Aguiar— para que los recogiesen sus familias. «Fue más el susto. La realidad es que es un edificio muy seguro y que está en un paraje especialmente cuidado», señala Fernández, quien en todo momento facilitó la posibilidad de reubicarlos en las instalaciones municipales de Manzaneda.

Mala compañía del viento

En Trives, A Mezquita y Manzaneda, el viento es el enemigo más difícil en las labores de extinción. Un lamento que también comparte José Luis Suárez, alcalde de Monterrei: «Estamos otra vez en una situación fatal, fatal, fatal, poco más se puede decir. La sensación es mala, pero la previsión tampoco es buena porque hay continuamente reproducciones de focos y focos nuevos, y mucho viento. Aquí tenemos un problema gordo». Suárez explica que la orografía tan diversa de su zona complica el acceso de los medios de extinción y que dependen mucho de los medios aéreos, que «se ven limitados por el aire un handicap importante».

Este incendio, que obligó a desalojar viviendas por la proximidad de las llamas durante la noche, es una propagación del que asola a Oímbra, donde la alcaldesa Ana Villarino pone voz a una noche de angustia: «pasamos la noche vigilando el fuego, intranquilos, como es lógico». Además, la tragedia ya ha traspasado el ámbito medioambiental: el martes tres brigadistas resultaron heridos de gravedad y permanecen ingresados en la unidad de quemados del CHUAC. Villarino también pone su preocupación en ellos: «que esto acabe cuanto antes, que no vaya a más, y que se recuperen pronto y bien».