Ourense triunfa en baloncesto y deja huella en la élite europea

El pasado domingo, la deportista ourensana Inés Sotelo Míguez, jugadora de la selección española de baloncesto, se proclamó campeona de Europa en la categoría sub-20. El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, y la concejala de Xuventude, Tamara Silva, quisieron recibirla este miércoles a ella en el salón de plenos en compañía de sus hermanos, que también son jugadores de baloncesto de alto nivel: Lucía, jugadora de la Virginia Commonwealth University de la liga universitaria de Estados Unidos, y Martín, que la temporada pasada debutó en Primera FEB con el Club Ourense Baloncesto.

El alcalde los felicitó por sus éxitos deportivos ya que Inés, además, formó parte de la selección española y ha conseguido el tercer puesto en el Campeonato del Mundo sub-19 en la ciudad de Brno, en la República Checa.

Jácome puso en valor el baloncesto femenino ourensano: «Estamos en la élite europea». Estos éxitos se suman a los de Raquel Carrera y Paula Ginzo,medalla de plata en el campeonato de Europa absoluto de baloncesto.

El regidor recordó también a los padres de Inés, Lucía y Martín: Julián Sotelo y Marta Míguez, campeones de España, que participaron en los Juegos Olímpicos en lanzamiento de jabalina.