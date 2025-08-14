El obispo de Ourense se solidariza con los afectados de los incendios y muestra su disposición a ayudar
«Con todo mi afecto de padre y pastor de estas tierras y de sus gentes rezo por todos vosotros y me hago presente de corazón en cada persona que en estos momentos lucha, sufre y llora a causa de los incendios en cada rincón de nuestra Diócesis de Ourense y en el resto de España», expresa el obispo, Leonardo Lemos. «Hay familias que han perdido todas sus cosechas y gran parte de sus bienes. Queremos solidarizarnos con ellos y mostrarles nuestra disposición a ayudarles. Hay heridos muy graves, como los tres brigadistas afectados por el incendio de Oímbra. Rezamos por su pronta recuperación», expresa Lemos en una carta a los ourensanos.
