Muere Marisol Nóvoa, presidenta de la Confederación Empresarial de Ourense

Fue la primera mujer en liderar una organización de empresarios en Galicia

Marisol Nóvoa.

Marisol Nóvoa. / Iñaki Osorio

R. O.

Marisol Nóvoa, abogada y presidenta de la Confederación Empresarial de Ourense (CEO), ha fallecido en las últimas horas. Esta carballiñesa de 65 años fue la primera mujer en liderar una organización de empresarios en Galicia.

La entidad ha emitido un comunicado lamentando su deceso: «Hoy nos deja una mujer que dejó una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerla. Marisol no solo fue una líder comprometida con el tejido empresarial de nuestra provincia; fue también una amiga, una compañera y un ejemplo constante de alegría, cercanía y generosidad».

Nóvoa accedió a la presidencia de la CEO en 2019 y revalidó el cargo en 2023 en una asamblea electoral en la que fue la única candidata.

«Su compromiso con la provincia, su espíritu de servicio y su capacidad para unir voluntades seguirán siendo un referente para nuestra confederación y para el conjunto de la sociedad», remarca la CEO.

Se ha sumado a las condolencias el presidente de la Deputación de Ourense, Luis Menor: «Profundamente consternado polo pasamento de Marisol Nóvoa, presidenta da Confederación Empresarial de Ourense. Unha muller valiente, traballadora, audaz e comprometida coa provincia. Deixa un enorme baleiro e unha fonda pegada entre todas as persoas que a coñecimos. Todo o ánimo á súa familia, amigos e compañeiros de profesión e da CEO. Descanse en paz».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Se restablece la alta velocidad entre Galicia y Madrid tras 5 horas pausada por las llamas en Ourense
  2. «En estado muy grave» uno de los tres brigadistas heridos en los incendios de Oímbra, de 18 años: han sido trasladados a Quemados de A Coruña
  3. Así será la evacuación de los 170 niños confinados por el fuego en la Estación de Manzaneda
  4. Los incendios obligan a cortar la A-52, en A Mezquita y Cualedro, con retenciones en sentido Vigo y hacia Benavente
  5. El bombero herido que estuvo tres horas cabeza abajo esperando por el helicóptero en Maceda: «Pensaba que ya no saldría con vida»
  6. Los tejados que conquistan Ourense
  7. Muere un motorista de 38 años tras salirse de la vía en Oímbra
  8. El fuego cerca Manzaneda: niños y monitores de un campamento pasarán la noche confinados en el complejo

Muere Marisol Nóvoa, presidenta de la Confederación Empresarial de Ourense

Muere Marisol Nóvoa, presidenta de la Confederación Empresarial de Ourense

DIRECTO | Los incendios de Ourense avanzan sin control: solo los activos queman 20.550 ha y funden el objetivo de la Xunta para todo el año

DIRECTO | Los incendios de Ourense avanzan sin control: solo los activos queman 20.550 ha y funden el objetivo de la Xunta para todo el año

«Preocupación, impotencia y mala hostia» en el infierno

«Preocupación, impotencia y mala hostia» en el infierno

La comunidad senegalesa celebra su fiesta más importante: el Gran Magal

La comunidad senegalesa celebra su fiesta más importante: el Gran Magal

La Xunta aportará 1,9 millones más para Monterrei

El obispo de Ourense se solidariza con los afectados de los incendios y muestra su disposición a ayudar

La delegación del Gobierno garantiza «colaboración total» a la Xunta y lanza un mensaje de unidad

La delegación del Gobierno garantiza «colaboración total» a la Xunta y lanza un mensaje de unidad

Menor pone en valor la cooperación institucional contra el fuego

Menor pone en valor la cooperación institucional contra el fuego
Tracking Pixel Contents