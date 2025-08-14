Muere Marisol Nóvoa, presidenta de la Confederación Empresarial de Ourense

Marisol Nóvoa, abogada y presidenta de la Confederación Empresarial de Ourense (CEO), ha fallecido en las últimas horas. Esta carballiñesa de 65 años fue la primera mujer en liderar una organización de empresarios en Galicia.

La entidad ha emitido un comunicado lamentando su deceso: «Hoy nos deja una mujer que dejó una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerla. Marisol no solo fue una líder comprometida con el tejido empresarial de nuestra provincia; fue también una amiga, una compañera y un ejemplo constante de alegría, cercanía y generosidad».

Nóvoa accedió a la presidencia de la CEO en 2019 y revalidó el cargo en 2023 en una asamblea electoral en la que fue la única candidata.

«Su compromiso con la provincia, su espíritu de servicio y su capacidad para unir voluntades seguirán siendo un referente para nuestra confederación y para el conjunto de la sociedad», remarca la CEO.

Se ha sumado a las condolencias el presidente de la Deputación de Ourense, Luis Menor: «Profundamente consternado polo pasamento de Marisol Nóvoa, presidenta da Confederación Empresarial de Ourense. Unha muller valiente, traballadora, audaz e comprometida coa provincia. Deixa un enorme baleiro e unha fonda pegada entre todas as persoas que a coñecimos. Todo o ánimo á súa familia, amigos e compañeiros de profesión e da CEO. Descanse en paz».