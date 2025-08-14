Menor pone en valor la cooperación institucional contra el fuego
El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, visitó ayer el Centro de Coordinación Operativa (Cecop) para conocer de primera mano la situación de los incendios forestales en la provincia y los dispositivos y recursos desplegados para hacer frente a esta oleada. Reafirmó la «total disponibilidad» de los recursos de emergencia del ente provincial. Menor destacó el trabajo del dispositivo de extinción, las investigaciones en curso y la «respuesta integral» en la lucha contra el fuego gracias a la «cooperación entre las administraciones».
