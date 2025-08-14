La Estación de Manzaneda sobrevive: el entorno arde, pero el corazón resiste

La ola de incendios que asola el Macizo Central ourensano también afecta al concello de Manzaneda, donde buena parte del entorno natural de la estación de montaña ha sido calcinado. Según trasladan desde la propia estación mediante un comunicado, en una primera valoración estiman que aproximadamente el 50 % de la masa forestal se ha visto afectada, en mayor o menor medida.

Las instalaciones principales, sin embargo, han quedado fuera del alcance directo de las llamas. «Gracias al trabajo de todos los efectivos y a la implicación del personal propio, nuestras instalaciones se encuentran en buen estado», señala el texto difundido por la dirección.

Entre las primeras medidas adoptadas tras el paso del fuego, la estación ha anunciado que el remonte principal permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, con el objetivo de realizar una inspección técnica detallada. También están revisando el estado de las pistas del bikepark, aunque al respecto ya adelantan que han resultado «muy afectadas» por el incendio.

En cuanto al resto de instalaciones, la estación confirma que siguen operativas con normalidad tanto la zona de restauración como la piscina. La única excepción será la tirolina gigante, que ya estaba en proceso de reapertura tras un desprendimiento en invierno y que ahora ha perdido la plataforma de inicio debido al fuego. Su reconstrucción requerirá una nueva certificación.

Agradecimientos

La dirección de la estación ha querido agradecer expresamente la labor de los equipos desplegados durante la emergencia. «Nuestro más sincero agradecimiento a todos y cada uno de los efectivos de la UME y brigadistas de la Xunta, coordinados por el Centro de Coordinación contra Incendios·, expresan en el comunicado. También destacan la implicación del personal de la estación, que «ha demostrado una profesionalidad y valentía ejemplares, trabajando sin descanso para garantizar la seguridad y el cuidado de nuestras instalaciones».

Esas instalaciones fueron eseciales el martes, cuando sirvieron de refugio a un centenar de menores que participaban en un campamento deportivo infantil, que fue confinado en el recinto por la proximidad de las llamas, tras la propagación del fuego de Parafita, en Chandrexa de Queixa. «Allí no corrían peligro, era más la sensación de nervios al mirar alrededor, que el riesgo real», aseguraba el alcalde del concello, Amable Fernández, garantizando que las edificaciones «son muy seguras y resistentes». Así, fue. Las edificaciones permanecen intactas y los niños a la mañana siguiente ya se reunieron con sus familias.,

Así pues, pese al impacto ambiental, la estación lanza un mensaje de continuidad. “El paisaje ha cambiado, pero mantenemos el optimismo y las ganas de seguir trabajando para devolverle su esplendor. Manzaneda sigue en pie, con más energía que nunca y con la firme determinación de seguir siendo vuestro punto de encuentro en la montaña», exponen.