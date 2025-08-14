Detenido el presunto responsable del incendio de Oímbra que quemó a tres brigadistas por una imprudencia al usar su tractor

Al hombre, vecino de A Gudiña, se le atribuyen dos delitos de incendio forestal y tres de lesiones graves

Incendio en Oímbra.

Incendio en Oímbra. / Brais Lorenzo (EFE)

E. M. | J. F.

Un vecino de A Gudiña ha sido detenido este jueves por la Guardia Civil como presunto responsable del voraz fuego de Oímbra, cuyas llamas quemaron el cuerpo de tres brigadistas. El hombre se encontraba realizando laborales de limpieza y desbroce con un tractor a pesar del riesgo extremo de incendio que ello conllevaba.

Al varón, de 46 años, se le atribuyen dos delitos de incendio forestal por imprudencia grave y tres de lesiones graves desencadenados de su acto, que ocurrió el pasado 12 de agosto.

Los brigadistas tuvieron que ser trasladados a la Unidad de Quemados del Hospital de A Coruña, uno de ellos, un joven de 18 años, en estado muy grave.

Las llamas de Oímbra se propagaron horas después a Monterrei y destrozaon la aldea de A Caridade, en la que arrasaron una veintena de casas. Todavía siguen activas tras calcinar, por el momento, más de 5.000 ha.

El arresto fue efectuado concretamente por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense y el Seprona.

El Juzgado de Instrucción de Verín es el encargado ahora de llevar este caso.

