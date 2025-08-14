La delegación del Gobierno garantiza «colaboración total» a la Xunta y lanza un mensaje de unidad
El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, garantiza la «colaboración total» del Ejecutivo Central con la Xunta de Galicia para atajar la oleada de incendios forestales. «Poñdemos a disposición de Galicia todos os recursos estatais dispoñibles». El representante de la administración estatal en la comunidad lanza un mensaje de unidad. Pedro Blanco, que acudió a visitar varias zonas ourensanas afectadas por las llamas, reconoce la profesionalidad de los distintos efectivos que participan en los operativos, así como también de las fuerzas policiales. El delegado del Gobierno en Galicia señala que los agentes investigadores de incendios están trabajando para atrapar a los posibles autores de varios de estos fuegos. Condena con firmeza a los incendiarios. «Non quedarán impunes», aseguró el político en una intervención, este miércoles, en el centro de coordinación de incendios de Ourense.
