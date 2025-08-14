El Concello aprueba hoy seis licencias de obra y dos expedientes de ruina

La Junta de Gobierno Local del Concello de Ourense tratará 17 asuntos en su sesión común de esta semana que se celebra hoy. Entre ellos destaca la concesión de seis licencias de obra y de reforma. Entre ellas la de lo que eran dos locales para destinarlo a viviendas en Urbanización de Cambedo da Raia. También se aprobarán dos declaraciones de ruina de un inmueble en la Rampa de Sás y otros en Rúa San Silvestre.

Además se da cuenta de la renuncia del Concello a ejecutar obras con cargo a una subvención de ayudas para edificios de titularidad pública, por lo que se devuelve la subvención. También se tratará la concesión de una ayuda a obras de rehabilitación en la zona ARRU de O Polvorín, Camelias y A Carballeira .