La comunidad senegalesa celebra su fiesta más importante: el Gran Magal

Lo senegaleses, junto a los marroquís, forman las mayores comunidades musulmanas en la ciudad de Ourense, pero albergan diferencias culturales, históricas y también religiosas. Este miércoles alrededor de 300 senegaleses de la ciudad se reunían en el Campo da Feira para festejar el «Gran Magal a Touba» («magal», que significa «homenaje» en Wolof y «Touba» la ciudad hacia la que peregrinan por este día en su país) , considerada su festividad religiosa más importante.

«Es un día marcado por el calendario lunar, es decir, que no tiene una fecha exacta», explica Binta, profesora senegalesa y organizadora de esta jornada.

Con ella, buscan rendir homenaje a Amadou Bamba, quien fundó la hermandad de los Mourides (murîds ) con la intención de renovar el islam para combatir de forma pacífica a los colonialistas franceses en el país.

«Hoy es el día que lo llevaron exiliado a Gabón para que no pudiera luchar más», explica Binta. «Puede sonar triste, pero para nosotros es como una victoria espiritual porque después consiguió volver y siguió con la lucha», relata esta profesora.

Para este pueblo, Amadou Mamba supone no solo un guía espiritual sino también un símbolo de lucha frente al colonialismo francés que, al ser llevado a cabo de forma pacífica, les enorgullece y les representa como sociedad.

Para llevar a cabo esta celebración, cada mujer de la organización aportó 30 euros y los hombres 60, aunque tras preguntarle, Binta quiere agradecer en nombre de todos que el concello de Ourense facilitase el escenario y los ventiladores para hacer frente a las altas temperaturas, y que se acercase el alcalde Pérez Jácome.

Datos relevantes a tener en cuenta viendo como crecen los incidentes racistas a lo largo del país desde hace meses. Aunque si bien es cierto, Binta subraya que ella no lo ha sufrido y que «en Ourense les tratan muy bien, no como lo que se ve en las redes sociales».

«Ahora el país está algo mejor, el gobierno era corrupto y hace un año que cambió», sin embargo, aún «queda mucha pobreza» , indican sobre su lugar de origen.

En un día en el que no faltó su plato estrella «Chebou Chen», que «se parece a la paella», ríe Binta, reconoce que los senegaleses «también sienten morriña», pero que si vienen aquí es porque «buscan una vida mejor».