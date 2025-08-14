Caos en la carretera: unos 1.000 vehículos retenidos ante las llamas en la A-52

Los incendios de este 2025 van camino de ser los más voraces de la historia en la comunidad. Tras anunciarse el corte para toda la jornada de hoy de la línea de tren de alta velocidad Galicia-Madrid, han sido varios los usuarios que han decidido coger la carretera para llegar a sus destinos. Sin embargo, las llamas también amenazan el asfalto: durante una hora, fue necesario restringir el tráfico en la A-52 entre Xinzo de Limia y Benavente dejando a un millar de vehículos parados a pocas horas de llegar la noche.

La Guardia Civil de Tráfico hizo un llamamiento sobre las 19.00 horas de esta tarde a los conductores para que fueran conscientes de la dimensión desorbitada de los fuegos y, así, evitar usar el coche en los puntos más críticos. En ese momento, ya había unos 1.000 coches parados en medio de la carretera. Con todo, el miedo a la llegada de la noche no se consumó y sobre las 20.00 h se restableció la circulación en toda la vía en una jornada de cambios constantes debido al carácter impredecible de los fuegos.