El avance descontrolado de frentes de varios kilómetros arrasa Ourense y desata el caos

Líneas kilométricas de fuego, llamas que forman cordilleras. Desalojos, confinamientos, casas, vehículos y animales calcinados. Cortes del servicio ferroviario entre Madrid y Galicia, de la A-52 y caídas de luz. Máximo riesgo, miedo y caos. Ourense sufre una emergencia por los incendios con pocos precedentes. Distintos frentes que alcanzan dimensiones gigantescas arrasan el territorio, destrozan montes y propiedades, obligan a desalojar de sus viviendas o a confinarse en ellas a centenares de personas y ponen vidas en peligro.

La simultaneidad de alertas y puntos de peligro dejan a los medios de extinción sin capacidad para dar abasto en el Macizo Central, el sur y el sureste de la provincia. Vecinos de todas las edades echan mano de lo que pueden para intentar que las llamas no lleguen a sus aldeas. El avance descontrolado del fuego desata el caos. Un millar de vehículos quedaron retenidos en la principal carretera de la provincia, la autovía A-52, cerrada por completo entre Xinzo de Limia y Benavente —unos 200 kilómetros— durante una hora, dando paso a la apertura posterior entre Verín y Trasmiras. Las interrupciones de la circulación en la vía son constantes, con cierres y restablecimientos según el estado casi al minuto del avance del fuego en municipios como A Mezquita, A Gudiña— donde poco antes de las 22.00 horas se cayó el suministro eléctrico— y Cualedro.

En el Macizo Central, la fusión en un solo frente de los dos grandes incendios iniciados en las parroquias de Requeixo y Parafita, alcanzan un tamaño monstruoso. El fuego ha arrasado en Chandrexa de Queixa 11.000 hectáreas. El segundo en el triste ranking de los peores incendios de Galicia desde que existen registros, a tan solo 100 hectáreas del que arrasó los concellos de Folgoso do Courel y Pobra do Brollón en 2022 —11.100 hectáreas—. En Valdeorras, ese verano, ardieron 10.500, además de decenas de casas.

Las dos cifras se contabilizaron con los incendios ya extinguidos, pero Chandrexa sigue ardiendo sin control, cuando es ya el mayor incendio registrado en la provincia, tras superar al de Valdeorras.

Un vecino contempla la superficie calcinada por el incendio en la localidad de A Caridade, en el municipio de Monterrei. EFE /Brais Lorenzo / Brais Lorenzo

«Es la peor situación que vi en 20 años de trabajo, se prevén 48 horas muy duras», aseguraba este jueves un bombero forestal. El monte es un polvorín y la precaución se impone. La Xunta prohibirá la caza en Ourense mientras dure el nivel 2 de emergencia por incendios en la provincia.

Pueblos de Cualedro, Monterrei y Oímbra fueron confinados. Cuarenta personas de una aldea de Bouza fueron desalojadas el jueves por la mañana y pudieron volver horas después. Verín ha habilitado su polideportivo como albergue para los afectados que lo deseen. A última hora de la tarde también eran confinados los vecinos de Vences, en Monterrei, y de Rebordondo, en Cualedro.

Todo ello en una ola de incendios que, según el último parte de la Consellería de Medio Rural ya quema 28.590 hectáreas— solo contabilizando los fuegos activos—. entre Chandrexa de Queixa, Maceda— donde se unieron en un solo incendio los fuegos de Santirso y Castro de Escuadro—, Oímbra, A Mezquita, Vilardevós, Vilariño de Conso y Larouco.