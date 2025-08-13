Vecinos evacuados, noche en vela y alto riesgo en Trives, con 300 confinados en la estación de Manzaneda

La noche y la madrugada en Trives han sido de máxima preocupación por el avance del fuego por la sierra, en otro de los puntos de preocupación en el Macizo Central, arrasado por una cordillera de fuego.

Este miércoles a primera hora, la alcaldesa de Trives, Patricia Domínguez, hacía un resumen de la situación, tras pasar horas en vela y al pie del cañón solicitando refuerzos para actuar en las distintas aldeas y zonas del municipio afectadas.

Según la regidora, ha sido necesario realizar evacuaciones en las localidades de Pena Petada y Somoza, así como el realojo de residentes en Pareisás y Pena Folenche.

En la estación de montaña de Manzaneda han estado confinadas 300 personas, de las cuales 170 son menores participantes en un campamento de verán. La Xunta comunicó poco antes de la medianoche que el peligro allí había pasado, gracias al despliegue de efectivos de emergencias. El 112 pidió a las familias tranquilidad y que no acudiesen al lugar.

"Está prevista a evacuación dos menores nesta mañá. Grazas ao persoal da estación por coidar deles e manter a calma nuns momentos tan complicados. Onte estiven en contacto coa xerencia, á que agradezo publicamente porque foron momentos moi moi difíciles, estando confinados", subraya la regidora.

Efectivos de emergencias este martes a última hora en la estación de Manzaneda, donde 300 personas, 170 menores, han estado confinadas. / DGG

La situación en Trives, a primera hora de este miércoles, es, según Domínguez, de "máxima preocupación por Barrio e o Val do Navea, porque de mudar o vento ou complicarse a situación podería afectar a Pena Folenche, Barrio e ao concello veciño de San Xoan de Río. Pedimos un helicoptero ou hidroavión para evitar ese risco grave", explica la regidora en Facebook.

"A situación preocupa tamén na zona da Encomenda e Corarós e Castro, en calma tensa", añade la alcaldesa, en vela como muchos de sus vecinos por la grave situación incendiaria que asola a Ourense y, de forma incluso más grave, al Macizo Central.