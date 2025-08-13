Así será la evacuación de los 170 niños confinados por el fuego en la Estación de Manzaneda

El nuevo fuego de Chandrexa de Queixa, otro entre los ocho originados ayer en la provincia de Ourense, ya lleva 400 hectáreas calcinadas (el otro que hay en la zona arrasa ya 4.000). La Estación de Manzaneda se interpuso en el camino de este virulento foco, pero un amplio dispositivo de brigadas y otros profesionales de emergencias lograron establecer un perímetro de seguridad para que las llamas no se adentrasen en las instalaciones.

La situación fue especialmente tensa porque en el interior había 170 niños y 30 trabajadores en un campamento. En un primer momento fueron desplazados a un campo de fútbol próximo , pero al constatar que ya no había peligro en las instalaciones, se decidió que pasarían allí la noche. Los bomberos de Valdeorras y la UME custodiaron el recinto a todas horas para asegurarse de que todo estuviese en orden.

Ahora, el plan de evacuación está trazado: a las 10,00 horas sacarán a las 200 personas de la Estación en autobuses custodiados por la Guardia Civil, siempre que las condiciones sean seguras. Así lo aseguran desde la Deputación de Ourense que, además, anuncian que tras la marcha de los menores acudirán medios aéreos para tratar de apaciguar el fuego.

Pese a los momentos de miedo y tensión que vivieron los niños y el personal durante la tarde y al principio de la noche, desde los efectivos de emergencias cuentan que finalmente pudieron estar tranquilos.