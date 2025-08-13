La ruta del folclore: «Mostrar nuestra cultura es emocionante»

Tras un precioso desfile inaugural el lunes en el Centro Cultural Marcol Valcárcel, este martes se celebraron las primeras actuaciones de la 40 edición de las Xornadas de Folclore Internacional, que tuvieron lugar en Bande y Allariz. Este año, son seis los grupos que desplegarán la vistosidad de sus trajes, danzas y ritmos ante el público ya conocido para algunos que repiten, pero sin perder la ilusión. Además de la reivindicación que supone todo el trabajo que hay detrás de sus actuaciones, con años de intenso trabajo de investigación y recuperación del folclore tradicional que llevan a cabo en sus respectivos países.

Las irlandesas de la Royal Tara Dance Academy. | Iñaki Osorio

El repertorio de cada agrupación participante es una pequeña muestra de la gran riqueza y variedad cultural de cada país.

La filipina Rachel Ambrosio, relata que es su segunda visita a Ourense. Estuvo en las Xornadas de Folcrore de 2015 y dice que el grupo lo disfrutó muchísimo y que por ello están encantados de volver. Reconoce orgullosa que no solo hay más gente en su grupo este año sino que también ha habido un cambio generacional acertado, ya que muchos de toda la vida se han jubilado pero han entrado componentes jóvenes. «Tenemos muchos miembros nuevos que vienen del instituto, ocho chicos y chicas que se acaban de graduar y que están realmente emocionados de participar y unirse a este viaje a España», comenta esta artista.

«La mayoría de la gente no piensa en Ourense cuando le hablan de España. Piensan en Madrid o Barcelona pero es muy emocionante poder venir aquí y enseñarles a la gente nuestra cultura y vososotros la vuestra».

Ambrosio menciona también que en Europa el folclore se vive de otras manera, que la gente lo valora de otra manera, hay facilidades, instalaciones y festivales. «El folclore aquí es especial», dice muy sonriente.

Una de sus «más características» demostraciones, explica, es la «Vinta». Se trata de una danza que simula el balanceo y movimiento del barco sobre el agua, de modo que los bailarines «balancean y usan sus cuerpos sobre cañas de bambú», explica Ambrosio, siempre muy soriente, sobre este baile que simbolizan el casco de la vinta y la identidad marítima del sur de Filipinas, que es la zona de la que proviene este grupo.

Ourense Xornadas do folclore jornadas ensayos de grupo Filipinas / Iñaki Osorio

La Plaza de la Constitución de Bande acogió el martes por la noche las danzas y ritmos del Ballet Folclórico Municipal de Rancagua (Chile), la Royal Tara Dance Academy (Irlanda del Norte) y el grupo ‘Tsumu’ (Georgia). Actuaron en el Campo da Barreira de Allariz: Huayra Muyoj (Argentina), Phicas of BC (Filipinas) así como el conjunto de danzas folclóricas Volynianka (Ucrania).