Un programa de emprego para galegos retornados permite 113 contratacións
Redacción
O conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, visitou este martes a estación de servizo de Riós para coñecer de primeira man a experiencia das persoas galegas retornadas que son beneficiarias do programa ‘Retorna Cualifica Emprego’. O establecemento ourensán ten contratadas a dez persoas retornadas das que sete xa están traballando e as outras tres comezarán en breve. No encontro, no que tamén estiveron a subdirectora xeral de Cualificacións e Capacidades para o Emprego, Carmen Orgeira, e a alcaldesa do municipio, Eva Barrio, púxose de manifesto a importancia do compromiso empresarial e da colaboración público-privada como factores clave para facer posible o regreso do talento galego do exterior e para fortalecer o tecido económico local, respondendo ás necesidades de persoal e favorecendo a cobertura de vacantes, especialmente no rural.
O programa pretende a captación de talento ordenado, planificado e integral. Facilita o regreso de persoas galegas menores de 55 anos residentes no exterior, ofrecéndolles un posto de traballo estable mediante contrato laboral, ao tempo que as empresas con necesidades específicas de man de obra poden cubrir as súas prazas con perfís axeitados. O programa garante, ademais, acompañamento e apoio ás persoas participantes desde a súa orixe ata a instalación no seu novo fogar.
Entre a edición que está en vigor do ‘Retorna Cualifica Emprego’, dotada cun orzamento de 2,3 millóns de euros, e a iniciativa anterior, que foi piloto, hai máis de 300 persoas que retornaron a Galicia, moitas delas coas súas familias. En relación coa edición actual, xa se contrataron 113 persoas en 33 municipios, das que arredor de 80 xa se instalaron na comunidade, procedentes de países como Arxentina, Uruguai, Cuba, Venezuela, Brasil ou México. O perfil medio é o dunha persoa cunha idade media de 35 anos e arredor do 60% regresa coa súa familia. Ademais actualmente, máis de cen empresas ofrecen preto de 700 vacantes no marco do programa de diferentes sectores como como a hostalaría, a industria e construción, o comercio e servizos ou o agrogandeiro, entre outros.
